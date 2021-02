Jezik, izdelan iz zlata, naj bi pokojniku omogočil pogovor s staroegipčanskim bogom mrtvih Ozirisom na poti v onostranstvo, je v izjavi zapisalo ministrstvo.

Arheologi so našli še več zlatih predmetov, med njimi posmrtno masko, okrašeno z zlatimi luskami, razporejenimi v obliki venca, in nekaj pozlačenih okrasnih predmetov, ki prikazujejo boga Ozirisa.

V starem Egiptu so z zlatom krasili posmrtne maske vladarjev, med njimi je danes najbolj znana posmrtna maska Tutankamona. Z njim so okrasili tudi prste pokojnikov na rokah in nogah.