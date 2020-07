Arheologi v Jeruzalemu našli 2500 let star pečat

Arheologi so pri izkopavanjih v Jeruzalemu naleteli na 2500 let star pečat in odtis pečata, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na pečatu je 4,5 centimetra velik glinen del s sliko moža na velikem stolu, verjetno katerega od starodavnih kraljev, so sporočili iz pristojnega urada za arheologijo v Izraelu.