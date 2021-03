"V arheoloških izkopavanjih smo prvič po približno 60 letih odkrili fragmente zvitkov s svetopisemsko vsebino," so v izjavi za javnost zapisali pri Izraelski upravi za starine (IAA).

V izkopavanjih, ki so več let potekala v jamah in pečinah v Judejski puščavi, so sicer našli tudi redke kovance, 6000 let staro okostje otroka in košaro, ki so jo označili kot najstarejšo na svetu, saj naj bi bila stara več kot 10.000 let.

Fragmente zvitkov so odkrili na lokaciji, ki je znana tudi kot Jama groze. Ime je dobila zaradi več človeških okostij, ki so jih tam odkrili med izkopavanju v 60. letih minulega stoletja.

Fragmenti vsebujejo dele v grščini iz Knjige dvanajstih malih prerokov. V odlomku iz Zaharijeve knjige je med drugim zapisano: "To je tisto, kar morate storiti: govorite resnico drug drugemu." Čeprav je večina besedila v grščini, pa je božje ime zapisano v hebrejščini.

Raziskovalci domnevajo, da so zvitke skrili v času judovske vstaje proti Rimu med vladavino cesarja Hadrijana med letoma 132 in 136 našega štetja.