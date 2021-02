Po dveh vrhunskih dosežkih na sobotnem posamičnem sprintu v prosti tehniki (Urevčeva je bila peta z dosežkom kariere, Lampičeva pa sedma) je bil slovenski dvojec med glavnimi favoriti tudi na ekipnem sprintu. Lampičeva je v Ulricehamnu nastopila v tej disciplini že pred štirimi leti, ko je skupaj s Katjo Višnar, Leo Einfalt in Alenko Čebašek osvojila sedmo mesto. Visoka pričakovanja slovenske ekipe na današnji tekmi je potrjevalo tudi dejstvo, da sta Lampičeva in Urevčeva na ekipnem sprintu decembra lani v Dresdnu v Nemčiji osvojili tretje mesto za Švico in Rusijo, vendar je bila konkurenca zelo okrnjena, saj so zaradi strahu pred okužbo s koronavirusom nastop odpovedale vse reprezentance iz Skandinavije.

V drugem ženskem polfinalu je na 7,2 kilometra dolgi progi nastopilo enajst reprezentanc, med njimi tudi Slovenija. Že na vseh petih merjenjih vmesnega časa je bilo jasno, da sta Slovenki v igri za najvišja mesta: na 1,2 kilometra sta bili tretji, na 2,4 kilometra prvi, najslabši pa sta bili na 3,6 kilometra s petim mestom. Na četrtem merjenju vmesnega časa na 4,8 kilometra sta vodstvo prevzeli Američanki Sadie Maubet in Jessica Diggins pred Slovenkama (+ 2,2 sekunde) in Švedinjama Majo Dahlqvist in Linno Svahn (+ 2,4 sekunde), na zadnjem pri šestih kilometrih pa je v ospredje pritekla Švedska pred ZDA (z enakim časom) in Slovenijo, ki je zaostajala le 30 stotink sekunde.

V končnici na prvih štirih mestih ni prišlo do nobene spremembe, Švedinji pa sta upravičili vlogi glavnih favoritinj in na domačem terenu osvojili prvo mesto. Ciljno črto sta kot drugi prečkali Američanki s 27 stotinkama sekunde, tretje mesto pa sta si pritekli Lampičeva in Urevčeva, ki sta za zmagovalkami zaostali za 63 stotink sekunde, pred četrtouvrščeno Norveško pa sta imeli le dve stotinki sekunde prednosti. Med elitno deseterico v ženskem finalu sta imeli Švedska in Norveška po dve ekipi, po eno pa Slovenija, Švica, Češka, Finska, ZDA in Kitajska.

Urevčeva in Lampičeva (vsak tekmovalka je morala trikrat preteči po 1,2 kilometra) sta bili po uvodnih dveh krogih dvakrat na četrtem mestu, po naslednjih dveh pa obakrat na tretjem. V svojem zadnjem teku je Urevčeva zdrsnila na četrto mesto (na vrhu sta bili obe ekipi Švedske), Lampičeva pa je v zadnjo predajo krenila s, četrtega mesta z zaostankom 90 stotink sekunde. V končnici si je tekačica iz Valburge najprej izborila drugo mesto, v silovitem in neverjetnem finišu pa je opravila s celotno svetovno konkurenco in poksrbela za prvo zmago Slovenije v tej disciplini: prva ekipa Švedske je zaostala za 18 stotink sekunde, Švicarke pa – po razpletu fotofiniša v dvoboju z Američankama - še za dodatnih sedem stotink.

Janez Lampič in Vili Črv sta v konkurenci 13 ekip kvalifikacijsko tekmo za svetovni pokal na Švedskem končala na enajstem mestu in ostala brez nastopa v finalu. Slovenija, ki sta jo decembra lani v Dresdnu zastopala Lampič in Luka Markun, je takrat izpadla v polfinalu, je bila danes do polovice proge ves čas na šestem in/ali sedmem mestu, nadaljevanje pa je bilo precej slabše. Po slabih petih kilometrih sta Lampič in Črv nazadovala na deveto mesto, na zadnjem merjenju vmesnega časa pa na dvanajsto (predzadnje). Ciljno črto v Ulricehamnu sta prečkala na enajstem mestu s skoraj 23 sekundami zaostanka za zmagovalko Francijo in ostala brez nadaljevanja tekmovanja.