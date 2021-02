Po minulem koncu tedna v Falunu, kjer je Lampičeva osvojila drugo mesto v sprinterski preizkušnji (hitrejša je bila le Švedinja Linna Svahn), Urevčeva pa 14. (najboljši njen dosežek v klasični tehniki), je slovenska reprezentanca tam ostala na treningih in pripravah. V četrtek se je s kombiji preselila v okoli 500 kilometrov oddaljeni Ulricehamn, drugo zaporedno prizorišče na Švedskem, ki je danes gostil tekmi v sprintu v klasični tehniki, jutri pa bo tam še ekipni sprint z dvema slovenskima dvojicama: pri moških bosta nastopila Anamarijin brat Janez Lampič in Vili Črv, v ženski pa Lampičeva in Urevčeva.

Na današnjem sprintu na razgibani progi brez ekstremnih vzponov in s številnimi ovinki sta se Slovenki v konkurenci 57 tekmovalk zlahka uvrstili v četrtfinale med najboljših 30. Kvalifikacije je dobila domačinka Johanna Hagstroem, Lampičeva je bila peta (+ 2,98 sekunde), Urevčeva pa sedma (+ 4,15). V četrtfinalu je slovenski dvojec v boju za polfinale, kamor sta se iz petih skupin s po šestimi tekmovalkami neposredno uvrstili po dve najhitrejši iz vsake ter dve srečni poraženki z najhitrejšim časom izven elitne deseterice, spet vrhunsko opravil svoje delo. Anamarija je bila v svoji skupini suvereno prva, Eva v svoji druga, Švedinja Svahnova, glavna favoritka za zmago v Ulricehamnu, pa je v četrti skupini padla po dveh minutah teka in kot zadnja prečkala ciljno četo s skoraj minuto in devetimi sekundami zaostanka.

Med dvanajstimi tekmovalkami v polfinalu sta se slovenski smučarski tekačici znašli v isti (drugi) skupini, v veliki finale pa je presenetljivo napredovala zgolj Urevčeva. Vrstnici – obe sta rojeni leta 1995 – sta bili na celotni progi tik za vodilno Švedinjo Johanno Hagstroem, v finišu pa je si je Urevčeva pritekla prvo mesto in neposredno uvrstitev v finale, brez katerega pa je kot tretjeuvrščena ostala Lampičeva, ki ni bila na koncu niti med srečnima poraženkama. V elitni šesterici je po izpadu Lampičeve, še vedno oblečene v rdečo majico vodilne v posebnem točkovanju sprinta, slovenske barve zastopala le Urevčeva, njene konkurentke pa so bile kar štiri Švedinje (Maja Dahlqvist, Johanna Hagstroem, Jonna Sundling, Hanna Falk) in ena Američanka (Jessie Diggins).

Že v uvodnih metrih je Sundlingova sama naredila napako, se obrnila okoli lastne osi in se skoraj prevrnila, vodstvo pa je prevzela Urevčeva. Ta je vodila skoraj do polovice dobrih 1500 metrov dolge proge, nato pa sta se v ospredje prebili Dahlqvistova in Hagstroemova. V nadaljevanju finala je Slovenka še naprej izgubljala, iz ozadja se je prebijala Digginsova, ena od dveh srečnih poraženk in vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala. O zmagovalki je odločal ciljni sprint, v katerem je švedski dvoboj dobila Dahlqvistova (za 26-letno Švedinjo je bila to premierna posamična zmaga v svetovnem pokalu) s 30 stotinkami prednosti pred Hagstroemovo, med kvartet Švedinj na prvih štirih mestih pa se je uvrstila Digginsova. Eva Urevc je končala na petem mestu in dosegla svojo najboljšo uvrstitev med svetovno elito.