S tradicionalnim brutalnim vzponom na Alpe Cermis nad dolino Fiemme, s tekom v strmino, katere naklon na posameznih delih preseže celo 26 odstotkov, se je včeraj končala že 15. izvedba novoletne turneje v smučarskem teku, tako imenovani Tour de ski. Na zaključnih tekmah je bila edina slovenska predstavnica Anamarija Lampič, ki je od tekem v Val di Fiemmeju največ pričakovala od sobotnega sprinta, na katerem pa je nepričakovano izpadla v polfinalu, v katerem je bila peta in zasedla končno deveto mesto. Kljub temu je prevzela vodstvo v sprinterskem skupnem seštevku svetovnega pokala, včeraj pa je bila 28., kar trenutno prinaša 8. mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Zmagovalka skupnega seštevka Tour de ski je Američanka Jessica Diggins, ki je sploh prva neevropska tekmovalka z zmago v tej seriji, prevzela pa je tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Med moškimi je bil drugo leto zapored v skupnem seštevku novoletne turneje najboljši Rus Aleksander Boljšunov, ki premočno vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Po tretjem mestu v jutranjih kvalifikacijah in suverenem nastopu v četrtfinalu ni prav nič kazalo, da bi utegnila imeti Lampičeva na sobotnem sprintu težave v polfinalu, a so eno glavnih favoritinj za uvrstitev najmanj na stopničke pred zaključkom v ciljni ravnini preostale tekmovalke dobro zaprle, zato je padla na zadnje mesto, nato pa v ravnini ni več mogla nadoknaditi zaostanka in je zmogla le do petega mesta. »Zelo sem jezna, razkurjena. Res mi je zelo žal, ker sem bila zelo močna. Ta ciljna ravnina mi res ustreza. Sama sem kriva, ne morem ničesar narediti, lahko skačem po glavi, pa ne bom spremenila rezultata. Ja, smučine za v cilj so štiri, jaz sem bila peta, ni mi uspelo, da bi si izborila mesto in ostala sem, kjer sem ostala,« je bila slabe volje Anamarija Lampič, a se je njeno razpoloženje že včeraj izboljšalo. Na uvodu sklepne tekme je namreč na sprintu na 2,5 kilometra zasedla četrto mesto ter osvojila dodatnih osem bonus točk, skupno pa je bila tako v seštevku sprinta na novoletni turneji tretja. »Sem še bolj vesela kot lani, ne glede na to, da sem lani dvakrat zmagala in bila prva v seštevku sprinta. Letos sem tretja v sprintu, 15. skupno, pokazala pa sem veliko boljše predstave na razdalji in to me veseli. Turneja je bila nad mojimi pričakovanji,« je zatrdila Lampičeva.

To zdaj skupaj z reprezentančnimi kolegi čaka krajši odmor od tekem svetovnega pokala – prihodnji konec tedna tekem namreč ni, slovenska reprezentanca pa bo izpustila tudi tekme v Lahtiju (23. in 24. januarja) in se v karavano vrnila konec meseca na tekmah v Falunu na Švedskem.