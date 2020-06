Matej Tonin: Pripravljeni smo na vse scenarije

Interna raziskava o razpoloženju članov v NSi je pokazala, da so člani te stranke po stotih dneh delovanja desne koalicije zadovoljni z vlogo in dosežki krščanske demokracije. Predsednik stranke Matej Tonin pravi, da so s komunikacijo v koaliciji zadovoljni, demografski sklad in urad pa bi lahko zaživela jeseni.