Intervju, Spomenka Hribar: Janša se igra in igračka z državljani in celo s samo državo!

Rekli so ji mati naroda. Po tem, ko se je v začetku devetdesetih let obregnila ob politiko desnice, so ta vzdevek nadomestili s stalnimi napadi in diskvalifikacijami. Je ena od vodilnih osebnosti, ki so trasirale osamosvojitev Slovenije. Kot poslanka Demosa v nekdanji skupščini je politične stranke pridobila za podpis izjave o skupnem nastopu na plebiscitu. Dr. Spomenka Hribar.