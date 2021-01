22-letni Mojstrančan Bor Pavlovčič je bil do danes na tekmi svetovnega pokala najvišje uvrščen na 7. mesto v Kussamu, ko je na začetku letošnje sezone vse presenetil z dobro formo. Ko je na novoletni turneji že zgledalo, da njegova forma peša, saj je zabeležil nekaj slabših rezultatov, je vnovičen dvig forme nakazal že pretekli teden v Lahtiju, ko se je vrnil med dobitnike točk. Danes pa je v Willingenu presenetil vse, ko je z dvema odličnima skokoma (144,5 in 136,5) tekmo končal na četrtem mestu. Po prvi seriji je bil se mesto višje, tudi v drugo ni podlegel pritisku in skočil en meter dlje kot Poljak Kamil Stoch, a je imel malenkost boljše razmere v zraku in seštevek točk je pokazal, da je Poljak v drugo prehitel Pavlovčiča in moral se je zadovoljiti s četrtim mestom. Nepremagljiva sta bila danes Norvežana Daniel Andre Tande in Halvor Egner Granerud, ki sta poskrbela za dvojno norveško zmago. Premoč je znova pokazal letos najboljši skakalec sezone Granerud, ki je Tandeja prehitel za 8,9 točke. Granerud premočno vodi tudi v posebnem seštevku Willingen 6.

Izjemn uspeh Pavlovčiča sta dopolnila Anže Lanišek, ki je znova tekmo zaključil v najboljši deseterici in je bil 10., Žiga Jelar pa je bil 18.

Bartol in Zajc prekratka Brez finalne serije sta ostala povratnik v svetovni pokal Timi Zajc in Tilen Bartol, ki sta imela s štartnima številkama 16 in 17 precej smole. Svoj skok sta opravila takrat, ko so bile razmere na skakalnici zelo slabe, česar ni mogel spremeniti niti trener Robert Hrgota, ki je pri obeh tekmovalcih čakal skoraj do zadnje sekunde zelene luči, ki označuje dovoljen čas, da se tekmovalec izpusti iz zaletne rampe. Zajc je skočil 119 metrov, Bartol pa 116, kar ju je privedlo do 42. in 43. mesta na današnji tekmi.