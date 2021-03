Geiger je zmago slavil pred zmagovalcem četrtkove tekme, Japoncem Rjojujem Kobajašijem (227,7 točke) na drugem mestu, Pavlovčič pa je s tretjim mestom prišel do svojih tretjih stopničk v karieri.

»Super. Zagotovo sem te uvrstitve na zmagovalni oder bolj vesel kot drugega in tretjega mesta v Klingenthalu, gre le za domačo tekmo, pa še na letalnici. Po nastopu sem vedel, da sem opravil zelo lep skok, nato sem moral počakati na nastope tekmecev. A se je izšlo,« je v izjavi za TV-Slovenija po poletu dejal Mojstrančan.

Tik za njim je na četrtem mestu pristal Domen Prevc (222,8), ki je nastopil v precej težjih vremenskih razmerah. Točke so osvojili še Peter Prevc (206,8) z 11., Žiga Jelar (205,5) z 12., Anže Semenič (198,3) z 19., Lovro Kos (196,5) z 21., Cene Prevc (195,7) z 22. in Anže Lanišek (194,3) s 26. mestom.

Brez točk svetovnega pokala so od Slovencev ostali Timi Zajc (185,1) na 35., Tilen Bartol (171,3) na 47., Žak Mogel (153,8) na 54., Rok Justin (148,2) na 58. in Tjaš Grilc (125,6) na 65. mestu.

Zaradi težav z vetrom so morali namreč organizatorji danes odpovedati kvalifikacije, zato so v prvi in edini seriji nastopili vsi skakalci s startnega seznama.

Zmagovalec svetovnega pokala to sezono, Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je kristalni globus osvojil že pred prihodom v Planico, je bil v težkih vetrovnih razmerah, zaradi katerih so odpadle tudi kvalifikacije ter finalna serija, danes 18.

V soboto bo pod Poncami tradicionalna zadnja moštvena tekma sezone svetovnega pokala. Selektor Robert Hrgota se je po današnji tekmi odločil, da bodo slovenske barve zastopali najprej Pavlovčič, nato Peter Prevc, Jelar ter še Domen Prevc.

Kot je že večkrat poudaril, je glavni cilj njegovih varovancev skok na oder za zmagovalce.