Za smučarskimi skakalci je še eno zahtevno tekmovanje. Če je preteklo nedeljo ena serija v Willingenu trajala skoraj dve uri, je danes celotno tekmovanje z dvema serijama trajalo manj časa. Zato pa je bili krivo dokaj močno sneženje. Težava je bila predvsem, da je bil sneg zelo moker in se je oprijemal zaletne smučine, zato je žirija tekmovanja skrbela, da je bil štartni interval tekmovalcev zelo hiter. Prav nič pa ni do živega prišlo Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu, ki je prišel še do devete zmage v sezoni. V Klingenthal je bil do sedaj najboljši prav v vseh serijah (včeraj v dveh za trening in na prologu ter danes v poskusni seriji in v obeh tekmovalnih). Na tekmi je danes skočil 140,5 in 141,5 metrov in za 12,6 točke prehitel najbližjega zasledovalca Poljaka Kamila Stocha. Še 8 desetink točke več je zaostal Bor Pavlovčič, ki pa je s tretjim mestom prišel do rezultata kariere. Izjemen tudi Anže Lanišek na petem mestu.

»Odličen dan zame. Res sem si zelo želel stopničk in danes sem jih dobil. V prvi seriji sem imel težave z zadrgo, zato sem skočil malce kasneje. Mogoče je to vplivalo na malce slabši skok, ampak sem nato v drugi seriji napadel. Počutil sem se zelo dobro in uspelo mi je,« je bil presrečen 22-letni Pavlovčič iz Mojstrane.

»Danes so mi uspeli super skoki, mogoče se mi je v drugi seriji prikradel 'kiks'. Ne glede na to, sem zelo zadovoljen z današnjim dnem. Po pristanku sem zaploskal Boru za prve stopničke. Res sem bil vesel zanj,« je po tekmi razlagal 24-letni Lanišek.

Slovenski predskakalec omogočil nastop Pavlovčiču Pavlovčič je z drugim mestom že na včerajšnjem prologu potrdil, da je v življenjski formi. Danes pa bi v prvi seriji skoraj ostal brez svojega nastopa, saj se mu je zataknila zadrga na tekmovalnem dresu. Žirijo je prosil, če svoj nastop lahko opravi malce kasneje, na pomoč pa mu je priskočil eden izmed treh slovenskih predskakalcev, ki svoje delo opravljajo tudi v Klingenthalu. Skupaj sta rešila zahtevno situacijo in Bor je lahko opravil svoj skok. Tudi težave ga niso vrgle iz tira in je odlično opravil s svojim skokom, po prvi seriji pa je držal peto mesto. Še bolje je svoj v prvo opravil Anže Lanišek, ki je držal tretje mesto. Pavlovčič je v drugi seriji skočil najdlje med vsemi. 142,5 metra pa je pomenilo napad na prvi oder za zmagovalce v karieri. Žirija je nato znižala nalet za dve mesti, a so tekmovalci zaostajali za Borom. Ko je za njim zaostal tudi Lanišek, je bilo jasno, da se je Pavlovčič prvič uvrstil na oder za zmagovalce. Nato ga je za malenkost prehitel Stoch, Norvežan Granerud pa tudi v drugo ni pokazal šibkosti in prepričljivo slavil novo zmago.