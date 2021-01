Slovenec, ki je iz igre metal 8-17, je pri Dallasu, ki je vodil vsega 19 sekund na tekmi, imel premalo pomoči v napadu. Naslednji najboljši strelec je bil s 13 točkami rezervist Jalen Brunson. V prvi četrtini so gosti ob metu 3-19 dosegli le 12 točk, najmanj doslej v sezoni. Ob vseh težavah v sezoni s poškodbami in odsotnostmi zaradi novega koronavirusa je pri Dallasu manjkala prava "kemija", kot pa so dodali v teksaški ekipi, manjka tudi požrtvovalnost. Jazz je tudi zaradi tega prevladoval pri skoku, ki ga je dobil s 56-40.

»Grozno ... Rekel bi, da se je v tem trenutku ustvaril videz, kot da nam ni mar, ali zmagamo ali ne. Preprosto moramo vložiti več energije in več truda,« je po tekmi potarnal Dončić. Zanimivo, trener Dallasa Rick Carlisle je kljub zanesljivemu porazu videl nekaj svetlih točk. »Mislim, da smo igrali trše kot prej. Samo na začetku nismo igrali dobro. Je pa res, da so tekmeci dobili skok v napadu in to je bila velika težava. To ni bilo dobro,« je dejal Carlisle.

Pri Utahu, ki ima 15 zmag ob štirih porazih in pri katerem je spet manjkal Donovan Mitchell, se je izkazal Bojan Bogdanović z zanj to sezono rekordnimi 32 točkami, 17 jih je dosegel v tretji četrtini, svoj delež pa so prispevali tudi Mike Conley z 22 točkami in devetimi podajami, Jordan Clarkson z 18 točkami ter Rudy Gobert s 17 točkami in 12 skoki. Domači so zadeli tudi 20 trojk, skupaj jih imajo v sezoni že 319, kar je največ v zgodovini po prvih 19 tekmah.

Čančarjeva statistika ostala prazna Denver Vlatka Čančarja je gostoval v San Antoniu in prav tako izgubil, izid je bil 119:109 za domače, ki imajo tako kot gosti po enajst zmag in osem porazov. Čančar je igral minuto, a je njegova statistika ostala prazna. Njegov najboljši soigralec je bil spet Nikola Jokić s 35 točkami in 10 skoki. Pri San Antoniu je DeMar DeRozan zbral 30 točk in 10 podaj. Na drugih tekmah je Charlotte ugnal Indiano s 108:105, Washington je izgubil proti Atlanti s 100:116, pri čemer je pri zmagovalcih Trae Young dosegel 41 točk, New York je s 102:81 odpravil Cleveland, Toronto pa je izgubil proti Sacramentu s 124:126 kljub 32 točkam Pascala Siakama. New Orleans je bil s 131:126 boljši od Milwaukeeja. Štirje igralci domače ekipe so presegli 20 točk, največ jih je dal Brandon Ingram (28). Pri gostih je prednjačil Giannis Antetokounmpo z 38 točkami in 11 skoki. Orlando je izgubil proti Los Angeles Clippers z 90:116, Paul George je za zmagovalce prispeval 26 točk. Philadelphia je na krilih Joela Embiida (37 točk, 11 skokov, prosti meti 16:18) v gosteh ugnala Minnesoto s 118:94. Brooklyn pa je na gostovanju pri Oklahoma Cityju zmagal s 147:125. Kyrie Irving in James Harden sta za zmagovalce, ki so igrali brez Kevina Duranta, dosegla po 25 točk. Harden je imel še 11 podaj in 10 skokov za njegov tretji dvojni dvojček, odkar se je pred dvema tednoma pridružil Brooklynu. Kar devet igralcev je pri gostih doseglo vsaj 10 točk. Brooklyn je s s 13 zmagami in osmimi porazi drugi v vzhodni konferenci za Philadelphio (14-6). V zahodni konferenci je na vrhu Utah, sledijo pa mu LA Clippers (15-5).