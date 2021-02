Košarkarji Dallasa so igrali prvič po dveh preložitvah zaradi snežnega viharja v Teksasu, zaradi česar so imeli nepričakovan osemdnevni premor. »Očitno nam je teh osem dni premora res pomagalo,« je dejal junak večera Hardaway, ki je za tri metal 7-11. »Ker nismo vedeli, kdaj bomo spet lahko stopili na parket, smo vsak zase skrbeli, da smo ostali v dobri formi,« je dodal.

Dončić je 14 od svojih 21 točk dosegel v drugem polčasu na svoji prvi tekmi, odkar so ga izbrali v začetno peterko tekme zvezd All-Star še drugo zaporedno sezono. Tokrat je slovenski zvezdnik končal niz 14 zaporednih tekem z vsaj 25 doseženimi točkami, dodal je še sedem skokov in pet podaj, izgubil pa je štiri žoge.

Jalen Brunson je dodal 19, Josh Richardson pa 17 točk za Dallas, ki so po šestih zaporednih porazih - ti so jih potisnili proti dnu zahodne konference - zdaj prišli do dveh zmag. Na parket tokrat ni stopil Latvijec Kristaps Porzingis, ki se je na dan tekme znašel na seznamu poškodovanih zaradi bolečin v hrbtu. To sezono je zaradi poškodb izpustil že 12 tekem. V zadnji četrtini pa je moral predčasno s parketa Nemec Maxi Kleber, ker si je zvil levi gleženj.

Pri gostih je bil prvi strelec Ja Morant z 22 točkami in devetimi podajami, Tyus Jones pa je osem od svojih desetih točk dosegel v uvodni četrtini. »Ne bomo iskali izgovora za poraz v tem, da smo preutrujeni. Res smo odigrali veliko tekem, a danes nam enostavno ni šlo,« je dejal trener gostov Taylor Jenkins.

Dragić še ni stopil na parket Košarkarji Miami Heat pa so brez Gorana Dragića; Slovenec ni več na seznamu poškodovanih, vendar tokrat še ni stopil na parket, v gosteh pri Oklahoma City Thunderju zmagali s 108:94. Duncan Robinson je zbral 22 točk in zadel šest trojk na sedmi, zadnji tekmi gostujočega niza Miamija. Kendrick Nunn je k zmagi dodal 20 točk in devet podaj, Bam Adebayo je zbral 19 točk in 13 skokov, skupaj pa sta vodila vročico pri nizu 15:0 na uvodu v zadnjo četrtino. Košarkarji s Floride so dobili zadnje tri gostujoče tekme in so niz gostovanj končali z izkupičkom štirih zmag in treh porazov. V sredo jih čaka prva domača tekma vse od 9. februarja, na kateri bodo gostili Toronto Raptors. Prvaki Los Angeles Lakers pa so brez Anthonyja Davisa in Dennisa Schröderja presenetljivo doživeli poraz proti Washington Wizards in tako izgubili še tretjo tekmo od zadnjih štirih. Kljub prednosti 17 točk v tretji četrtini so jezerniki po podaljšku klonili s 124:127. Wizards pa so slavili še petič zaporedoma, najbolj se je izkazal Russell Westbrook, ki je dosegel trojni dvojček s 27 točkami, 13 podajami in 11 skoki.