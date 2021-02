Dva večera po najhujšem porazu v sezoni, ko so košarkarji Golden State nadigrali Dallas s 147:116 za 31 točk razlike, so se Mavericks oddolžili tekmecem in obenem končali niz šestih zaporednih porazov v domači dvorani.

Dončić je odigral pomembno vlogo v zaključku tekme, ko je 44,5 sekunde pred koncem najprej zadel trojko za vodstvo s sedmimi točkami, nato pa s podajo do Maxija Kleberja, Nemec je 6,3 sekunde pred koncem zadel trojko (134:130), še poskrbel za potrditev zmage, saj je tekmecem zmanjkalo časa za morebitni preobrat.

»Igrati proti Stephu je zabavno ... Na koncu smo bili skorajda na robu poraza, a je bila sreča tokrat na naši strani. Igrali smo in se borili do zadnjega trenutka. Tako bi morali igrati vedno, vse pa se začne pri obrambi. Steph je bil neverjeten, zadeval je vse, ko je sprožil, se mi je vedno zdelo, da bo šla žoga skozi obroč,« je po tekmi povedal Dončić.

Imej je dober met, iz igre je zadel 12 od 23 poskusov, 7:12 je imel v statistiki za tri točke, 11:14 pa proste mete. Curry je metal 19:31 iz igre, 11:19 za tri točke, zadel pa je vseh osem prostih metov.

Bila sta spektakularna »Vedno je dobro imeti tisti občutek, ko padeš v ritem, ko potrebuješ le neoviran pogled na koš in vse gre potem gladko. Danes je bil eden takih večerov. Ampak smo na koncu izgubili in zato imam mešane občutke,« pa je povedal prvi strelec dvoboja. »Kakšni košarkarski predstavi smo bili priče nocoj. Čudovito vodenje igre in izjemni meti ves čas dvoboja. Curry in Dončić sta bila spektakularna, oba sta igrala z veliko srca in veselja. Lepo je bilo to spremljati,« pa je ocenil trener Dallasa Rick Carlisle. V senci dvoboja Dončić - Curry so bili preostali igralci, za domače je latvijski center Kristaps Porzingis za dvojni dvojček dodal 18 točk in deset skokov, Josh Richardson pa 17 točk, na drugi strani je imel Andrew Wiggins 22 točk, Kent Bazemore pa 20.