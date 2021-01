Izjava Društva slovenskih režiserjev

V Društvu slovenskih režiserjev obsojamo brutalno uporabo nasilja nad uporabniki Avtonomne tovarne Rog, nad protesniki in nad opazovalci fizičnega rušenja in hkrati simbolnega ukinjanja prostora neinstitucionalizirane umetnosti in kritične misli. Kot družba smo v zadnjih mesecih deležni čedalje pogostejše uporabe surove sile oblasti. Dialog in širši javni konsenz, zaupanje v moč argumentov in družbeno povezanost izgubljajo pomen, razkorak med tistimi, ki smo jih pripadniki slovenske družbe (začasno) pooblastili za upravljanje s skupnim, in vsemi drugimi je čedalje večji. Oblastniki svojo moč ravno v času krize avtokratsko zlorabljajo s čedalje manj zadržki in, če se jim zdi potrebno, tudi z uporabo nasilja. Do absurda prignane kazni za kršitelje odlokov, nelogične, nesorazmerne in protiustavne kazni za protestnike, kratenje in odvzemanje pravic, kruto izživljanje –ki smo ga bili navsezadnje v obliki zastoja izplačil za opravljeno delo deležni tudi filmarji –, pa linči do oblasti kritičnih posameznikov in skupin na družbenih omrežjih in v oblasti naklonjenih medijih.