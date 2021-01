Včeraj so prvič po petih letih spet potekali dvostranski pogovori Grčije in Turčije, s čimer se je vsaj začasno zmanjšala velika napetost, za katero je na trenutke kazalo, da lahko pelje v oboroženo zaostrovanje. Že res, da kar šestdeset krogov pogovorov med državama v letih 2002 in 2016 ni prineslo bistvenega napredka. Toda ko enkrat nista več niti sedeli za skupno mizo, so šli odnosi samo še navzdol vse do lanskega zaostrovanja v Sredozemskem morju zaradi vprašanj morskih con in pravice do iskanja energentov.

Včerajšnji uvodni pogovori so bili namenjeni določanju tem za takrat, ko bo na mizi prava vsebina, a tudi tu so bile razlike. Atene bi se pogovarjale samo o razmejitvi izključnih ekonomskih con in epikontinentalnih pasov v vzhodnem Egejskem morju, Ankara pa hoče imeti na mizi vse, tudi vprašanje tamkajšnjih otokov in zračnega prostora. Po treh urah pogovorov so se strinjali, da se spet srečajo, tokrat v Atenah, ni pa znano, kdaj.