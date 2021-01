To namreč ni bilo, kdo je največji slovenski in evropski politik vseh časov, kar bi bilo glede na njegov gromozanski ego in samovšečnost za Janšo edino možno. Ne, vprašanje se je glasilo, kdo je pohitel in za zmago na volitvah v ZDA čestital Donaldu Trumpu. Možni odgovori so bili Boris Johnson, Janez Janša in Viktor Orban. No, tekmovalec je odgovoril narobe, kar nas vsaj malo tolaži. Morda pa s svojimi butastimi tviti le ni postal znan po vsem svetu… Je pa pravilno odgovoril »lovec« in skupaj z voditeljem so se potem še prav lepo zabavali na račun Janeza in »slovenskog zeta«.

Prepričani pa smo, da je zunanji minister Anže Logar včeraj med obiskom na Hrvaškem zavil tudi na sedež nacionalne televizije in odgovornim tam vročil jezno diplomatsko depešo zaradi tega, kar so si privoščili v oddaji.