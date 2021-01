Dolenec je bil s šestimi goli brez zgrešenega strela – po trije iz igre in s črte šestih metrov – prvi strelec Slovenije proti Rusom, a to je bila zanj slaba tolažba. »Z izjemo prvih desetih minut v nobenem trenutku nismo bili na ravni za zmago. V naši igri je marsikaj manjkalo, a je težko najti razloge, zakaj prihaja do tega. Imel sem občutek, da so Rusi skozi celo tekmo igrali v napadu vsaj po eno minuto. Če so jim sodniki to dovolili, mi tega ne moremo preprečiti. Lahko pa bi mi bili zbrani celo minuto, ne le prvih 55 sekund. Vsaj deset golov smo dobili v zadnjih petih sekundah njihovih napadov, to pa so goli, ki 'ubijajo'. Če ne bi bilo takšnih golov, bi bil izid povsem drugačen,« je ocenil Jure Dolenec.

Član Barcelone je bil kritičen tudi zaradi pristopa do igre in tekme. »Če po takšni tekmi nisi telesno popolnoma uničen, 'mrtev', je nekaj narobe. Nobeden od fantov po dvoboju z Rusi tega ne more reči, kar pomeni, da nismo dali dovolj od sebe. Lahko izgubimo tudi naslednjo tekmo, a če jo tako, da nihče od nas ne bo mogel stati na nogah, ne bo nič narobe. Toda tako, kot smo jo tokrat, je sramota. Ko enkrat oblečemo reprezentančni dres in igramo za Slovenijo, predstavljamo tudi ljudi, ki v teh težkih koronskih časih ostajajo brez služb, že dolgo šolajo otroke na daljavo, ne morejo nikamor hoditi in se družiti. Mi smo v Egiptu tudi zato, da jim polepšamo vsaj nekaj tednov in jim ponudimo vsaj malo veselja, potem pa pokažemo takšno slabo predstavo,« se zaveda Gorenjec.

Priznava, da je bila Slovenija daleč od pravega pristopa, motiva, želje, borbenosti in agresivnosti. Sočasno opozarja, da je bila daleč od tega tudi na nedavni kvalifikacijski tekmi proti Nizozemski v Celju, prav tako v prvem polčasu dvoboja v Almereju. »To je zame zelo skrb zbujajoče, saj se nam stalno ponavlja. Ko zaidemo v težave, ne znamo skupaj, drug z drugim, najti pravih rešitev. V težavah se nam 'skrajšajo roke', pojavita se strah in živčnost, padamo iz napake v napako in pride do panike. V takšnih trenutkih na žalost ne delujemo kot ekipa in to je naša največja težava.« To se je pokazalo tudi proti Rusom, zato 32-letni Dolenec meni: »Sami smo Rusom omogočili, da so imeli svoj dan. Nekateri njihovi reprezentanti so igrali daleč nad tem, česar so sposobni v normalnih okoliščinah. Zasluženo so zmagali, za nas pa je poraz boleč in pomeni, da nimamo več prostora za 'kikse' in da moramo le še zmagovati, če želimo izpolniti svoje želje, cilje in sanje.«

Škofjeločan se spominja, da je tudi Danska na EP 2012 v Srbiji v prvem delu izgubila kar dve od treh tekem (Srbija, Poljska), a nato postala prvakinja. »Tudi na lanskem EP smo v drugem delu izgubili tekmo proti Madžarom, ki je načeloma ne bi smeli, a smo se nato vseeno uvrstili v polfinale. V Egiptu smo takšno tekmo pač izgubili prej, a to še ne pomeni, da je z nami konec. Poraz nas ne sme prizadeti, iz njega se moramo marsikaj naučiti in dvigniti glave. Nič še ni izgubljenega. Če se dvignemo tako, kot smo se na Švedskem po porazu z Madžari in smo nato takoj na naslednji tekmi nadigrali Portugalsko, potem je še vse mogoče. Verjamem, da še nismo rekli zadnje besede v Egiptu,« upanja ni izgubil kapetan.

Prva priložnost za popravni izpit bo že danes proti Belorusiji, proti kateri je zmaga nujna, če želi Slovenija odnesti v drugi del v Kairo vsaj dve točki. »Jasno je, da je vrag odnesel šalo. Če želimo zmagati, moramo pokazati – tako posamično kot ekipno – precej več kot proti Rusiji. Ne vem, na kakšen način, to je vprašanje za selektorja. On bo zagotovo našel prave odgovore in rešitve, od nas pa je odvisno, ali jih bomo znali prenesti na igrišče.«