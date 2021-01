»To je naša zlata generacija. Za razliko od prejšnjih generacij je njen jasen – zmagati proti vsakemu nasprotniku,« je pred SP svojo reprezentanco ocenil Jurij Ševcov, ki je selektor Belorusije že od leta 2009. Nekdanji desni zunanji igralec, ki je bil z reprezentanco Sovjetske zveze – zbral je 250 nastopov – svetovni (Zahodna Nemčija 1982) in olimpijski prvak (Seul 1988), je v Egipt pripeljal ekipo, v kateri sedem igralcev nastopa v domovini, devet pa v tujini: po dva v Rusiji, Ukrajini in na Poljskem, po eden v Franciji, Avstriji in Nemčiji. Glavni zvezdniki so levi zunanji igralec Vladislav Kuleš, krožni napadalec Arcem Karalek (oba Kielce), srednji zunanji Arciom Kulak (Čehovski medvedi) in desnokrilni Mikita Vailupau (Meškov Brest), ki so na prvih dveh tekmah proti Rusiji in Južni Koreji skupaj dosegli več kot dve tretjini golov za Belorusijo (43 od 64).

V sodobni dvorani Borg El Arab, ki so jo uradno odprli lani in ki je bila zgrajena prav za potrebe SP, se je selektor Ljubomir Vranješ po dveh tekmah odločil za prvo spremembo v igralskem kadru. Namesto komaj 20-letnega vratarja Miljan Vujovića (Celje Pivovarna Laško) se je odločil za deset let starejšega Urbana Lesjaka (Hannover), ki ga sploh ni povabil na priprave v Laško pred SP, medtem ko 61-letni Ševcov seveda ni spreminjal zasedbe, ki je remizirala z Rusijo (32:32) in premagala Južno Korejo (32:24). Toda dve napovedi razpleta tekme sta bili povsem na slovenski strani: na največji svetovni stavnici je bila kvota na Slovenijo 1,35, na Belorusijo 4,00, de je Slovenija favorit, pa je napovedal tudi pred petimi letimi igralsko »upokojeni« Sergej Rutenka, ki ima državljanstvi obeh držav (poleg tega še špansko) in ki je igral za obe reprezentanci.

Toda tretja medsebojna tekma v zgodovini SP (prejšnji dve je dobila Slovenija – v Katarju 2015 s 34:29, v Španiji 2013 s 27:26) se je začela povsem v nasprotju z napovedmi. Povsem razglašeni Slovenci so sredi prvega polčasa prvič zaostajali že za pet golov (3:8), v 22. minuti pa za neverjetnih šest (6:12), potem ko so do takrat izgubili že deset žog. A potem je nepričakovano sledil sanjski preobrat: v manj kot treh minutah je Vranješeva četa po številnih napakah tekmecev naredila delni izid kar 5:0 in se približala na le minus ena (11:12), kapetan Jure Dolenec – s petimi goli prvi strelec tekme v prvem polčasu – je v 27. minuti poskrbel za izenačenje na 13:13, z remijem pa sta ekipi odšli tudi na glavni odmor (15:15).

Že tako sivolasi selektor Ševcov je v nadaljevanju zagotovo dobil še kakšen dodaten sivi las, potem ko je Slovenija povedla z 22:18, kar je pomenilo, da je v dobrih dvajsetih minutah dobila le šest golov, dosegla pa jih je kar šestnajst. Pod vodstvom kar 206 centimetrov visokega Kuleša so se Belorusi še dvakrat približali na le gol zaostanka, toda končnica je spet pripadla Slovencem. Po vodstvu s 25:24 pet minut pred koncem so dosegli štiri zadetke, dobili le enega in po zmagi z 29:25 se v drugi del SP odpravljajo v Kairo z dvema točkama, Rusi s tremi, Belorusi pa z eno.

Skupina H, 3. krog: Rusija – Južna Koreja 30:26 (15:15), Slovenija – Belorusija 29:25 (15:15), končni vrstni red: Rusija 5, Slovenija 4, Belorusija 3, Južna Koreja 0, skupina G: Severna Makedonija – Čile 32:29 (16:17), Egipt – Švedska 23:24 (12:9), končni vrstni red: Švedska 6, Egipt 4, Severna Makedonija 2, Čile 0.