V skupini 2 je Katar z zmago proti Argentini (26:25) omogočil Hrvatom, da si na zadnji tekmi drugega dela s skalpom Dancev priigrajo drugo mesto in napredovanje v četrtfinale. Skandinavci so si že pred dvobojem s Hrvaško zagotovili mesto med najboljšimi osmimi na svetu, zaradi trebušne viroze, ki je reprezentanco napadla v mehurčku v Kairu, pa so proti našim južnim sosedom nastopili v zelo oslabljeni zasedbi. Kljub temu so povozili Hrvate in so skupaj s Francijo edina ekipa, ki je na šestih tekmah na letošnjem SP šestkrat zmagala, v četrtfinale pa je kot drugouvrščeni napredoval še Katar.

»Danska ponižala Hrvaško,« je bil naslov članka v danskem tabloidu Ekstrabladet, v njem pa je bilo zapisano, da je njihova reprezentanca »balkanske umetnike spremenila v skupino brezvoljnih kegljev«. Politiken je članek naslovil »Sramota« in ocenil, da je »ponosna država Hrvaška doživela popolno ponižanje«. Tudi Bent Nyegaard, nekdanji rokometaš in zdajšnji strokovni komentator danske TV2, je kritiziral Hrvate: »To je najslabša hrvaška reprezentanca v njeni zgodovini.« Na Hrvaškem prav tako niso varčevali s kritikami (kapetan Domagoj Duvnjak se je domači javnosti opravičil za slabe igre v Egiptu), potem ko je ekipa proti Danski doživela svoj najvišji poraz v zgodovini SP in tekmovanje v Egiptu končala na 15. mestu (Slovenija na 9.). »Celotno prvenstvo smo igrali po sistemu toplo-hladno, ampak večinoma hladno. Obramba je bila slaba, napad katastrofa,« je ocenil nekdanji reprezentant Patrik Ćavar.

Po blamaži na predzadnji tekmi proti Argentini (19:23) je svoj odstop nepreklicno ponudil 70-letni selektor Lino Červar, ki je Hrvaško prvič vodil že med letoma 2002 in 2010. Strokovnjak z vzdevkom »Mago di Umago« (Čarovnik iz Umaga) je najuspešnejši selektor v zgodovini Hrvaške, saj je na velikih tekmovanjih osvojil kar sedem kolajn: po tri na EP in SP ter eno na OI. »To, kar se je z nami dogajalo proti Argentini, je sramota, razočaranje. Ne glede na vse prevzemam odgovornost nase. Odhajam, moj naslednik pa naj se začne pripravljati na novo telenovelo. Žal mi je, da odhajam na takšen način, toda to je moja dokončna odločitev,« je dejal Lino Červar.