Slovenska delegacija je danes zapustila Borg el Arab in turistično letovišče North Coast Hotel-Resort Tolip, kjer so poleg Slovenije v prvem delu bivale še štiri reprezentance: Hrvaška, Rusija, Belorusija in Južna Koreja. Pravljični kompleks, v katerem nočitev v hotelu stane nič kaj pravljičnih okoli tisoč evrov, je bil od dvorane, v katerih so bili treningi in tekme v skupini H, oddaljen kar 70 kilometrov. Zato današnje večurno potovanje z avtobusom do Kaira ni bilo preveč šokantno, selektor Ljubomir Vranješ pa ga je opisal takole: »Potovanje do Kaira je bilo dolgo in počasno. Ne morem reči, da smo na poti videli kar koli pomembnega in zanimivega razen peska.«

Zaradi takšnega potovanja je slovenska reprezentanca danes ostala brez popoldansko-večernega treninga, igralci pa so odšli v fitnes in nato skupaj s strokovnim vodstvom reprezentance opravili tudi videoanalizo za tekmo s Severno Makedonijo. »Dogajanje v Egiptu ni optimalno, a najpomembneje je, da se fantje vsaj malce spočijejo. Prepričan sem, da en odpadli trening ni nobena težava, saj so tega vajeni,« pravi selektor Vranješ, ki priznava, da je bila rokometna pot do Kaira težja od pričakovane in želene. »Vedeli smo, da bo v prvem delu SP težko, a vseeno smo načrtovali, upali in želeli, da bomo v Borg el Arabu dobili vse tri tekme. Toda proti Belorusiji smo po visokem zaostanku sredi prvega polčasa (6:12, op. p.) našli svojo pravo igro. Takšno, kot jo hočemo prikazati na vsaki tekmi, kar pomeni, da gremo – vsaj tako upam – navzgor.«

Prvi tekmi sta bili katastrofa Vranješ je prepričan, da ima Slovenija boljšo reprezentanco kot Severna Makedonija (imajo le dva ali tri vrhunske igralce, na katere moramo biti še posebno pozorni, pravi Vranješ) in da bo ob svoji pravi igri zanesljivo zmagala. Današnji nasprotniki so na SP v Egipt prišli šele dan pred začetkom tekmovanja, potem ko je zaradi številnih okužb s koronavirusom sodelovanje odpovedala Češka. Ekipa selektorja Danila Brestovca, ki je na tem položaju od leta 2019, je najprej doživela visoka poraza proti Švedski (20:32) in Egiptu (19:38) na zadnji in odločilni tekmi za napredovanje v drugi krog premagala Čile z 32:29 in se uvrstila med 24 najboljših na svetu. Slovenski krožni napadalec Blaž Blagotinšek je na prvih treh tekmah dosegel šest golov iz sedmih poskusov, kot steber obrambe pa je spet opravil vrhunsko delo. »Proti Belorusiji smo po slabi prvi polovici prvega polčasa pokazali in dokazali, da znamo igrati odličen rokomet. Po tekmi je bilo v garderobi in hotelu precej veselja, saj smo si vsi želeli zmage in napredovanja v Kairo z vsaj dvema točkama. Vsi smo upali in pričakovali, da bomo v drugi del SP napredovali s štirimi, a se nam na žalost ni izšlo. Kljub temu sem prepričan, da imamo dobro izhodišče v boju za četrtfinale,« napoveduje 27-letni Blaž Blagotinšek, 202 centimetra visoki in 118 kilogramov težki igralec madžarskega Veszprema. O tem, da so se reprezentanti sami postavili v vlogo favoritov in da so odšli v Egipt po kolajno, »Blagi« dodaja: »Igralci nismo napovedovali odličja, to se je govorilo in pisalo le v medijih. Treba je biti realen, saj ne moreš kar vnaprej napovedovati kolajne.« Jutri ga v Kairu čaka težak obračun predvsem s tekmečevim 30-letnim krožnim napadalcem Stojančem Stoilovom (191 centimetrov, 110 kilogramov). »Prvi dve tekmi smo odigrali katastrofalno, zato je še posebno lep občutek, ker smo se uvrstili v drugi del tekmovanja. Čeprav smo prišli dokaj slabo pripravljeni v Egipt, kar je posledica naknadnega prihoda, sem stoodstotno prepričan, da bomo iz tekme v tekmo igrali bolje,« meni Stojanče Stoilov, kapetan Vardarja iz Skopja, katerega član je že deset let. Toda Blagotinšek je prepričan, da bo Slovenija nastop v Kairu začela z zmago: »Severna Makedonija morebiti trenutno ne igra tako dobro kot nekoč in je vsaj na papirju najlažji tekmec v drugem delu tekmovanja, a je nikakor ne smemo podcenjevati. V preteklosti smo že imeli težave z njo, toda če se bomo dobro pripravili nanjo in če bomo na pravi ravni, bomo zmagali.« Spored skupine 4, 1. krog (jutri): Slovenija – Severna Makedonija (ob 15.30), Egipt – Rusija (18.), Švedska – Belorusija (20.30), 2. krog (petek, 22. 1.): Rusija – Severna Makedonija (15.30), Egipt – Belorusija (18), Slovenija – Švedska (20.30), 3. krog (nedelja, 24. 1.): Belorusija – Severna Makedonija (15.30), Slovenija – Egipt (18.), Rusija – Švedska (20.30).