V Nemčiji je Navalni okreval po avgustovski zastrupitvi z živčnim strupom novičok v Sibiriji, za katero krivi Moskvo. Z letalom ruskega letalskega prevoznika Pobeda naj bi danes ob 19.20 po lokalnem času prispel na moskovsko letališče.

Ruske oblasti so že dale vedeti, da ga nameravajo aretirati takoj ob vrnitvi, ker je po koncu zdravljenja po zastrupitvi ostal v tujini in s tem kršil pogoje, ki mu omogočajo, da je na prostosti po obsodbi na pogojno kazen leta 2014.

Navalni je svoje podpornike pozval, naj ga pričakajo na letališču, čeprav so v uradu moskovskega državnega tožilca opozorili pred nedovoljenimi zbiranji in posledicami. Nekateri njegovi podporniki so danes sporočili, da so jih »preventivno pridržali«. Več podpornikom so preprečili odhod v Moskvo z letalom ali avtomobilom.

Številni novinarji pa so se pritožili, ker so jim letališke oblasti prepovedale dostop do letališča Vnukovo, pri tem pa prepoved utemeljili s pandemijo covida-19.

Po poročanju ruskih medijev bodo Navalnega na letalu spremljali novinarji in aktivisti.

Ob napovedi vrnitve v domovino je Navalni pred dnevi ponovil, da vrnitev zanj ni nikoli bila pod vprašajem. »Zame vprašanje, ali se vrniti ali ne, nikoli ni obstajalo. Ker preprosto nisem odšel. Znašel sem se v Nemčiji (...) iz enega razloga: skušali so me ubiti,« je Navalni povedal v videu na Instagramu. Zahvalil se je Nemčiji, njenim prebivalcem in nemški kanclerki Angeli Merkel.