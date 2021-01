Odvetnik opozicijskega politika Vadim Kobzev je iz improvizirane sodne dvorane na policijski postaji sporočil, da je sodišče odločilo, da mora Navalni do 15. februarja ostati v priporu. »Pridržali so ga na meji, odpeljali neznano kam, njegov odvetnik ni dobil dostopa, zaslišanje so izvedli po hitrem postopku kar na policijski postaji in pridržan je za 30 dni,« je sporočila njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš. »Temu ne moremo reči niti parodija vladavine prava,« je dodala.

Po odločitvi sodišča je Navalni pozval Ruse k protestom. »Ne molčite. Uprite se. Pojdite na ulice,« je 44-letnik pozval v video sporočilu s policijske postaje, objavljenem na Youtubu.

Improvizirano sodno dvorano so postavili kar na policijski postaji v okrožju Himki na obrobju Moskve, kamor so Navalnega odpeljali po dramatični aretaciji na moskovskem letališču Šeremetjevo v nedeljo zvečer.

Policisti so ga prijeli na mejni nadzorni točki na letališču manj kot uro po vrnitvi iz Nemčije, kjer je bil na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom novičok avgusta lani.

Zahodne države so aretacijo enega najglasnejših kritikov Kremlja obsodile in pozvale k njegovi takojšnji izpustitvi.