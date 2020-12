Ruski predsednik Vladimir Putin je na svoji tradicionalni novinarski konferenci ob koncu leta, ki je trajala štiri ure in pol, tokrat na vprašanja domačih in tujih novinarjev odgovarjal v izolaciji po videopovezavi. Tudi sicer se od izbruha pandemije izogiba fizični bližini ljudi.

Zavrnil je obtožbe, da je ruska tajna služba FSB zastrupila 44-letnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki ga je 20. avgusta letos na letu iz Sibirije v Moskvo rešil pilot s prisilnim pristankom v Omsku, nekaj dni zatem, ko je bil v komi, pa zdravniki v Berlinu. A glede odgovornosti ruske države in Putina pri tem poskusu umora skoraj ne pušča dvomov poročilo, ki so ga na podlagi zbranih dejstev pred nekaj dnevi objavili raziskovalni novinarji spletne strani Bellingcata in uglednih medijev, kot sta nemški Der Spiegel in ameriški CNN.

»Berlinski pacient« ni bil dovolj pomemben za tarčo Kremlja

Putin je zdaj priznal, da je Navalnemu, ker je agent Cie, sledila ruska tajna služba, a »ni bil dovolj pomemben«, da bi bil lahko tarča Kremlja. Putin pa ni pojasnil, zakaj so Navalnemu, kot dokazuje poročilo preiskovalnih novinarjev, ves čas sledili ruski strokovnjaki za kemično in biološko orožje ter kako to, da so bili v tednu pred 20. avgustom v stiku z laboratorijem ruskih tajnih služb, kjer izdelujejo živčni strup novičok, ki je Navalnega skoraj pokopal. Putin trdi, da so bile zahodne tajne službe zainteresirane za zastrupitev »berlinskega pacienta«, ker so tako hotele iz njega narediti mučenika in žrtev ruske države. Še vedno pa noče izgovoriti imena tega uglednega ruskega politika in velikega kritika korupcije v Putinovem režimu.

»Če bi ga hoteli (ruski agenti, op. p.) usmrtiti s strupom, bi delo dokončali,« je še dejal Putin in se nasmehnil. »Namesto tega smo dovolili, da je šel na zdravljenje v tujino, ko je za to zaprosila njegova žena.« Preiskava Bellingcata in štirih drugih medijev pa naj bi bila delo ameriških obveščevalcev, ki hočejo Putina na ta način diskreditirati. Priznal je, da so avtorji poročila sledili ruskim tajnim agentom.