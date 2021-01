Koronakriza je v vsakomur od nas sprožila pomembne razmisleke o smislu življenja. Dr. Robert Golob, prvi mož družbe Gen-I, zmagovalnega podjetja Dnevnikovega natečaja Zlata nit v kategoriji velikih podjetij, meni, da covid-19 neti stres v vsakomur, le na drugačen način. »Nekdo ima preveč socializacije znotraj zaprtih sten in služba postaja edini beg v normalno življenje, nekdo drug premalo dela ali pa je ostal brez zaposlitve.« Marsikdo pa pomisli tudi na novo službo. Pametno ali nevarno?

Obetavna področja

»V prihodnjih mesecih bo največ priložnosti za zaposlovanje na področju IT, v prodaji, logistiki in skladiščenju, predvsem kar zadeva poslovanje spletnih trgovin in dostavo, pa tudi v zdravstvu in proizvodnih dejavnostih,« je prepričana Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovskem podjetju Trenkwalder. Preboj se obeta tudi v dejavnostih, ki omogočajo trajnostni razvoj. »V zadnjih dveh letih smo podvojili število sodelavcev na petsto,« pojasnjuje dr. Golob. Prav tako na področju digitalizacije covid deluje kot neke vrste katalizator in pospeševalec. Digitalna orodja omogočijo bistveno večjo vključenost posameznikov v širši kontekst. »Sam lahko prav vsak dan hipotetično dosežem vseh 500 zaposlenih, kar v fizičnem svetu ni tako enostavno in mogoče. In vključenost smo prav v digitalnem svetu kot eno ključnih vrednot Gen-I še okrepili. Pozitivno je tudi, da smo se vsi na pravi način naučili uporabljati virtualna orodja, tudi pri razgovorih za nova delovna mesta.«

Tudi Kraljičeva je prepričana, da se da učinkovito iskati, selekcionirati, zaposlovati, naučiti in uvesti človeka na novo delovno mesto tudi v tem času, ko precej delovnih procesov poteka na daljavo. Hkrati se mora novozaposleni zavedati, da se lahko zgodi, da bo v določenem času bolj prepuščen samemu sebi. Da bo zaradi večjega obsega dela na daljavo zaposleni moral biti hitreje bolj samostojen, bolj samoiniciativen, tudi bolj organiziran. »V vsakem primeru pa tistim, ki se ne počutijo več dobro na delovnem mestu, ki želijo več in drugače, ki si končno želijo spremembo, za katero so pripravljeni tudi nekaj narediti, svetujem, naj tudi v teh rizičnih časih nadaljujejo iskanje drugega delovnega mesta.« Prilagodijo naj se virtualnim razgovorom za delo, prilagodijo naj se na več komunikacije na daljavo s pomočjo različnih digitalnih orodij in pripravijo naj se enako dobro kot za osebno srečanje. Vse to je izvedljivo, čeprav traja nekoliko več časa, kot bi sicer v pisarni oziroma na lokaciji, kjer se opravlja delo. Iskalci zaposlitve naj izpopolnijo svoje digitalne kompetence.