Spominjalo je na Hitchcocka. Ko je Janez Kovačič, predstavnik časnika Večer, kot zadnji izmed deveterice novinarjev začenjal z obrazložitvijo glasov za slovenski avto leta 2021, zmagovalec še ni bil odločen, vedelo pa se je, da bo lenta romala v roke bodisi škodi octavii ali volkswagnu golfu. Razlika med njima je bila vsega tri točke (39:36). Golf bi za zmago potreboval maksimalnih šest točk, octavii so zadostovale že tri. Ko je Večer golfa postavil na tretje mesto, je bil razplet jasen, najbolj nasmejani pa predstavniki Škode. Nič čudnega, ko pa je octavia zmago slavila drugič po letu 2014.

Dejansko je bila octavia že pred začetkom finalne oddaje velik favorit za končno zmago. Bralci, poslušalci in gledalci devetih medijev so jo namreč med finalisti postavili na prvo mesto. Zanimivo, da je to prvo mesto uspešno branila vse do konca, maksimalnih šest točk pa je dobila še od strokovne javnosti Avtomagazina in Dela/Slovenskih novic. Zanimivo, da je v niti enem sodelujočem mediju niso postavili na zadnje mesto, še najmanj točk, in sicer dve, pa je dobila od Večera. »Ta prestižen naslov je za nas še ena prijetna potrditev, da gredo znamka, njeni modeli, naše odločitve, trud in vlaganja v pravo smer. Še posebej smo veseli, da je octavia zmagala že drugič in da je bila zmagovalka tudi po izboru bralcev, gledalcev in poslušalcev. Novinarska žirija je njihovo izbiro potrdila in kronala končni rezultat,« se je smejalo Petru Podlipnyju, direktorju znamke Škoda v Sloveniji. Po njegovih besedah bodo to priznanje uporabili pri komunikaciji s potencialnimi kupci, letos pa načrtujejo, da bodo prodali približno 2500 enot tega tudi v Sloveniji najbolj priljubljenega Škodinega modela.

Ker vemo, da znotraj koncerna poteka rivalstvo med znamkama Škoda in Volkswagen, smo ga vprašali tudi, ali bo znotraj podjetja Porsche Slovenija prišlo do kakšne zamere ali jeze, ker ni zmagal golf, ki je na tovrstnih izborih vselej prvi favorit. Podlipny pojasnjuje: »Jeza bi bila lahko samo posledica strahov oziroma pomanjkanja zdrave samozavesti. Če pogledamo, kakšni so bili v zadnjih letih naši rezultati, na primer tržni delež pri prodaji fizičnim osebam, ki odraža realno sliko na slovenskem trgu, Volkswagen je imel 15,5, Škoda pa 12-odstotnega, potem nimamo nobenega razloga za takšne občutke. To, da se srečujemo v finalu izbora za avto leta, je za nas normalno in smo tega veseli.« Tako sta se na primer za zmago leta 2010 borila škoda yeti in volkswagen polo, leta 2015 škoda fabia in volkswagen passat, leta 2018 škoda kodiaq in volkswagen polo, leta 2019 škoda karoq in volkswagen T-roc ter leta 2020 škoda kamiq in volkswagen T-cross. Leta 2010 je zmago slavil polo, leta 2015 fabia, tri leta kasneje znova polo, predlani in lani pa ford focus in renault clio.