Prvič je bila octavia avto leta s prejšnjo, tretjo generacijo (avto leta 2014), slovenski avto leta 2021 pa je četrtra generacija tega priljubljenega avtomobila. Tega je škoda v prvi generaciji predstavila leta 1996, v drugi 2004, vseskozi pa je na voljo kot petvratna limuzina in kot karavan. Sicer pa novodobna octavia ni prva škoda s tem imenom – povsem drugačno škodo octavio so izdelovali že med letoma 1959 in 1971.

33 % novih avtomobilov znamke Škoda, ki so jih lani prvič registrirali pri nas, so predstavljale octavie. Skupno so jih tako pri nas samo lani prodali 1840, bolje je šel v promet le renault clio. V najboljših letih je octavia predstavljala že tudi 40 odstotkov celotne proizvodnje Škode.

7. mesto med najbolje zastopanimi štirikolesniki na slovenskih cestah zaseda škoda octavia. V slovenskem voznem parku je namreč okrog 27.000 tovrstnih avtomobilov, pred njo so le renaulta clio in megane, volkswagni golf, passat in polo ter opel astra.

»Škoda octavia je ikona znamke, je del Škodine strategije, ki smo jo zastavili pred leti in jo ves čas nadgrajujemo. Na svetovnih trgih imamo resnično velik potencial, da rastemo še naprej. S športnimi terenci bomo sicer ustvarili približno 40 odstotkov vse prodaje, a smo hkrati tudi prepričani, da bo octavia srednjeročno gledano še vedno model, ki se bo najbolje prodajal. Naša proizvodne zmogljivosti so trenutno polno zasedene, bi pa lahko octavij prodali še več.«

(Bernhard Maier, nekdanji predsednik uprave Škode, ob predstavitvi 4. generacije octavie)

18 cm je razlika med dolžinsko mero prve in aktualne, četrte generacije škode octavie, ki je nekaj centimetrov pridobila z vsako posamično generacijo. Prva je tako merila 4,51 metra, druga 4,57, tretja 4,66, aktualna pa 4,69 metra.

365,43 km/h je hitrost, ki jo je avgusta leta 2011 na tradicionalnih »tednih hitrosti« v puščavi v Utahu v ZDA dosegla posebej za to priložnost predelana škoda octavia RS. S tem je takrat postavila svetovni hitrostni rekord za produkcijski avtomobil z dvolitrskim motorjem.

Prvič elektrificirana Octavia je v četrti generaciji prvič na voljo tudi z dvema priključnima hibridoma, ki omogočata vožnjo zgolj na elektriko ter znižujeta porabo goriva in škodljive izpuste. Njun doseg zgolj na elektriko znaša okrog 60 kilometrov.

5 zvezdic, torej najvišjo možno oceno, sta na testnih trčenjih organizacije EuroNCAP leta 2013 in 2019 dobili zadnji dve (3. in 4.) generaciji škode octavie. Druga generacija je, ko še ni bilo enotne ocene, leta 2004 dobila po štiri zvezdice od petih za varnost potnikov in otrok ter dve od štirih za varnost pešcev, prva pa leta 2001 štiri za varnost potnikov in dve za varnost pešcev.