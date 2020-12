In ostalo jih je pet… Izmed 18 kandidatov, novih avtomobilov, bodisi povsem novih modelov bodisi novih generacij že obstoječih (prenove ali zgolj nove karoserijske različice ne pridejo v poštev), ki so letos zapeljali na slovenske ceste in so bili v igri za naziv slovenski avto leta 2021, so se v veliki finale, v naslednjem vrstnem redu in z v oklepaju naštetim številom točk, uvrstili: 1. škoda octavia (6), 2. volkswagen golf (4), 3. peugeot 2008 (3), 4. renault captur (2) in 5. hyundai tucson (1). Tako ste odločili bralci, poslušalci in gledalci sodelujočih medijev, ki ste nas tokrat zasuli s skupno 25.379 glasovnicami, od katerih jih je po spletu prispelo kar 20.061. Od preostanka, dobrih 5000 glasovnic, pa ste jih znova največ, kar slabo polovico vseh, prispevali bralci Dnevnika in Nedeljskega dnevnika. Po pošti ste poslali 2376 dopisnic, kar je za aktualne čase zares visoka številka. Mimogrede: skupno število glasovnic je letos višje od lanskega.

Finalisti v finale torej potujejo z omenjenim prvim kompletom točk, ki jih že vrsto let dobijo po enakem ključu, po katerem jih bomo po natančni analizi ter dodatnem spoznavanju in ocenjevanju ovrednotili tudi znotraj vseh uredništev. Tako bomo prvemu kompletu vaših glasov dodali še devet kompletov naših, skupni seštevek vseh desetih pa bo dal končnega zmagovalca – slovenski avto leta 2021. Ta bo znan na zaključni prireditvi, v oddaji na Televiziji Slovenija, ki bo v soboto, 9. januarja, ko bomo med vsemi prispelimi glasovnicami izžrebali tudi tri dobitnike nagrad. Prva nagrada bo vrednostna kartica za nakup goriva pri Petrolu v višini 1500 evrov, druga nagrada komplet pnevmatik znamke Goodyear, dobitnik tretje nagrade pa bo lahko mesec dni preizkušal novi fiat 500 hibrid.

Čeprav je bilo 18 letošnjih kandidatov nekaj manj kot v prejšnjih letih, je bilo med njimi veliko »težkokategornikov«. Zunaj finala so tako denimo ostali avtomobili, kot so audi A3, ki je s sedmimi točkami le za točko zaostal za zadnjim finalistom hyundaijem tucsonom, pa čeprav je od tega skupno dobil celo več glasov, volkswagen ID.3 in seat leon. Ko smo že pri točkah – vodilna octavia in golf sta jih imela na podlagi glasov po medijih enako (po 39), a se je čehinja na prvo mesto uvrstila in s tem v finale nesla največ točk (6) zaradi tega, ker je imela večje skupno število glasov. Kar zadeva poreklo finalistov, dodajmo, da so tokrat med njimi čehinja, nemec, francoza in južni korejec. Glede dosedanjega uspeha je treba omeniti, da sta se z nazivom avta leta že okitila octavia (enkrat, 2014) in golf (kar štirikrat, 1999, 2005, 2009, 2013), preostali (še) ne. Omembe vredno pa je tudi, da se je tokrat že peto leto zapored zgodilo, da so med petimi finalisti kar trije športni terenci.

Celoten seznam si lahko v pdf obliki prenesete na povezavi.