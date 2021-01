Ko so leta 2013 v ameriškem kongresu potrjevali izide predsedniških volitev, je skupna seja obeh domov trajala 24 minut. Ko so pred štirimi leti potrjevali zmago Donalda Trumpa, je seja trajala 41 minut. Kako pa bo danes? Nekatere ocene govorijo celo o osemnajst ur dolgem postopku. Verjetno bo sicer trajalo manj, toda zaradi napovedi dela republikanskih senatorjev in kongresnikov, da bodo izpodbijali rezultate v več zveznih državah in tako sledili trditvam predsednika Donalda Trumpa o nepravilnostih in prevarah, nihče ne pričakuje mirnega zasedanja s hitrim koncem. Pestro bo tudi pred poslopjem kongresa, saj je Trump privržence pozval k udeležbi na shodu, mestne oblasti se bojijo, da bodo prišli tudi z orožjem, in so poklicale na pomoč narodno gardo.

Vse kaže, da bo današnje skupno zasedanje senata in predstavniškega doma zgovorna pika na i nenavadnemu predsedovanju. Običajno je preštevanje glasov elektorjev, ki so na podlagi volilnih rezultatov v svoji zvezni državi decembra oddali glasove za zmagovalnega kandidata, formalnost. Samo dvakrat v zgodovini so bili na teh zasedanjih priča ugovorom. Prvič leta 1969, ker en elektor ni oddal glasu v skladu z rezultati volitev v svoji zvezni državi, Severni Karolini (namesto za republikanca Richarda Nixona je glasoval za demokrata Georgea Wallacea). Drugič pa leta 2005, ko sta dva demokrata oporekala rezultatom volitev v Ohiu, ki so bile odločilne za zmago Georgea W. Busha. Vlagatelja ugovora sicer nista zahtevala razveljavitve Busheve zmage, ampak sta hotela po lastnih trditvah opozoriti na nujnost reforme volilnega sistema, zlasti zaradi »številnih nepravilnosti, ki so pripeljale do znatnih ovir pri uveljavljanju volilne pravice državljanov«.

Postopek bo danes potekal tako, da bodo na skupnem zasedanju obeh domova, ki se začne zvečer po našem času, po abecednem redu prešteli rezultate po zveznih državah. Za vsako posebej je mogoče rezultatu ugovarjati, pogoj pa je, da je ugovor v pisni obliki in da ga podpreta najmanj en senator in en kongresnik. Sodeč po napovedi nekaterih republikancev se bo to očitno zgodilo, morda za kar pet zveznih držav, za katere je Trump najpogosteje trdil, da je tam izgubil zaradi (nedokazanih) prevar. Vsak takšen ugovor ločeno obravnavata senat in predstavniški dom in imata za to do dve uri časa. Da bi ugovor uspel, bi ga morali v obeh domovih potrditi z navadno večino. Glasov za to ni dovolj, ugovorom nasprotujejo tudi mnogi v republikanski stranki. Torej bodo na koncu razglasili zmago Joeja Bidna, vprašanje je le, kdaj in kaj vse se bo dotlej dogajalo v kongresu ter pred njim. ba