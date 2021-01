Iran začel z dodatnim bogatenjem urana

Iran je v jedrskem obratu v Fordu južno od Teherana začel proizvodnjo do 20-odstotno obogatenega urana, so danes sporočile iranske oblasti. To močno presega omejitve iz jedrskega sporazuma iz leta 2015. Dodatno bogatenje urana je sicer še vedno bistveno nižje od 90-odstotnega, potrebnega za izdelavo jedrske bombe, a glede na jedrski sporazum s šesterico držav iz leta 2015 Iran pri bogatenju ne bi smel preseči nekaj manj kot štirih odstotkov. Glede na zadnje dostopno poročilo Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), objavljeno novembra, je Iran sicer že presegel to omejitev. Ni pa pri bogatenju urana doslej šel prek 4,5 odstotka in je med drugim še vedno tudi upošteval zelo strog inšpekcijski režim agencije. sta, rk