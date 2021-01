Prizadevanja nekaterih republikanskih kongresnikov za spreobrnitev volilnega izida v Trumpovo korist so v nedeljo doživela poplavo obsodb s strani nekdanjih in sedanjih republikanskih uradnikov, ki opozarjajo, da gre za resno spodkopavanje vere Američanov v njihovo demokracijo.

Trump je s svojimi nedokazanimi trditvami o volilnih prevarah uspel dobiti na svojo stran 12 republikanskih senatorjev in okrog 100 članov predstavniškega doma, ki bodo v sredo ob uradnem štetju elektorskih glasov na skupnem zasedanju predstavniškega doma in senata vložili ugovor na Bidnovo zmago.

Volilni uradniki po zveznih državah, med njimi tudi republikanci so večkrat potrdili, da ni bilo nobenih omembe vrednih prevar, kar so potrdila tudi številna sodišča, vse do vrhovnega, pa tudi Trumpov nekdanji pravosodni minister Bill Barr, FBI in uradniki, zadolženi za varno izvedbo volitev.

Trump se obupano oklepa njemu všečnih govoric S porazom se ne more sprijazniti le Trump in nekaj njegovih svetovalcev, odvetnikov in oportunistov. Washington Post je zato objavil posnetek pogovora Trumpa z republikanskim državnim sekretarjem Georgie Bradom Raffenspergerjem in njegovim odvetnikom, da se lahko vsa Amerika seznani z dogajanjem. Trump je na Raffenspergerja brez sramu in zadrege naravnost in precej obupano pritiskal, naj mu najde nekje 17.800 glasov, kar bi bilo eden več, kot bi jih potreboval za zmago. Svetoval mu je, da naj potem pač razloži, da so se uvodoma ušteli, in bo postal junak. Trump je Raffenspergerja v spremembo rezultatov poskušal pregovoriti z govoricami, da je zmagal za več 100.000 glasov, da je slišal, da je podjetje, ki proizvaja stroje za štetje glasovnic, začelo odstranjevati stroje iz Georgie. Ko se tudi s to trditvijo sogovornik ni strinjal, je poskusil še z možnostjo, da strojev sicer niso odstranili, a so iz njih pobirati določene dele in podobne neosnovane trditve. Raffensperger je vse trditve brez oklevanja označil za neresnične in vztrajal, da so bile volitve poštene, zakonite in brez prevar, vse kar navaja, pa enostavno ni res.

Delanje norca iz sistema V nedeljo je na odločitev nekaterih republikancev s teksaškim senatorjem Tedom Cruzom na čelu, da vložijo ugovor na Bidnovo zmago, odgovorila skupina deset senatorjev obeh strank. Med njimi so bili republikanci Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski in Bill Cassidy. »Volitve so končane. Nadaljnji poskusi sejanja dvomov v izid so v nasprotju z jasno izraženo voljo Američanov in služijo le za spodkopavanje zaupanja ljudi v že potrjene izide volitev,« so zapisali senatorji. Republikanski guverner Marylanda Larry Hogan je sporočil, da se »uporniki« delajo norca iz sistema in iz Američanov. Nekdanji republikanski predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan pa je pristavil, da je Bidnova zmaga povsem legitimna, sejanje dvomov v to pa spodkopava same temelje republike. Republikanska kongresnica iz Wyominga in hči nekdanjega podpredsednika ZDA Dicka Cheneyja Liz Cheney je kolege posvarila, da s tem postavljajo izjemno nevaren presedan. Sporočila jim je, da se bo to potem vrnilo legitimno izvoljenemu republikanskemu predsedniku.