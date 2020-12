Družba American Airlines je uvodoma dala na vozni red po dva povratna leta na dan med Miamijem in New Yorkom z boeingi 737 max do 4. januarja, nakar jih namerava dodati še več tudi po drugih linijah. Družba United Airlines namerava svoje boeinge 737 max vrniti v promet februarja, Southwest pa marca.

Zvezna uprava za zračni promet (FAA) je vrnitev letal v promet odobrila 18. novembra, letalske družbe pa so morale najprej uvesti ustrezne popravke računalniške opreme in druge ter izuriti pilote.

V nekaterih drugih državah so se boeingi 737 max že prej uspešno vrnili v zrak; 9. decembra je z njimi začela ponovno leteti brazilska družba Gol Linhas Aereas Inteligentes.