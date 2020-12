Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili močan potres 112 km jugovzhodno od Ljubljane. Nadžarišče potresa je bilo 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba, v okolici mesta Petrinja. Tamkajšnji prebivalci že poročajo o popokanih zidovih in dimnikih, kot piše Jutarnji list, sicer pa še ni znano, kolikšno škodo je povzročil potres. Območje sta nekaj ur po potresu že obiskala hrvaški premier Andrej Plenković in predsednik države Zoran Milanović.

Najhuje so jo odnesli v vasi Strašnik kakšnih deset kilometrov stran od Petrinje, ki so bili v samem epicentru potresa. Tri četrtine hiš v vasi je poškodovanih. »Bil sem v hiši, ko je začelo tresti. V sekundi sem jo popihal ven. Med drugima dvema potresoma sem ostal kar zunaj, cesta se je tresla in gugala. Bil sem v vojni in me zato takih stvari ni strah, me je pa zaskrbelo za otroka,« je za časnik Jutarnji list povedal eden od vaščanov. Pripovedujejo, kako so tik pred potresom živali na dvoriščih in v gozdu povsem podivjale. »Psi pred hišami so lajali, iz gozda se je slišalo vreščanje. Rekel sem, da bo potres. In glej – sekundo pozneje je zatreslo,« je pristavil njegov sovaščan. Predsednik lokalnega sveta je za časnik pojasnil, da poročil o žrtvah ali poškodovanih ni, poškodbe na stavbah pa so dobro vidne. »Zaradi spomladanskega potresa v Zagrebu so se ljudje tukaj hitro odzvali. Na srečo se je večina že spravljala v službo in ni več spala,« je povedal.

»Še nikoli me ni bilo tako strah« Glede na prva poročanja prebivalcev je nekaj škode povzročil v stanovanjih, saj so na tla popadale stvari. Številni prebivalci Siska so v strahu zbežali na ulice. Po mestu pa je bilo slišati alarme vozil. Nekateri prebivalci komentirajo, da je zjutraj treslo med petnajst in dvajset sekund, še poročajo. Po prvem sunku je na območju streslo še štirikrat, vendar z magnitudo 1,7 in 1,8. Po drugem močnejšem sunku hrvaški mediji poročajo tudi o večji gmotni škodi, predvsem v Sisku. Na zgradbah je videti popokane zidove in fasade, porušene dimnike in podobno. Prebivalci se bojijo morebitnih novih potresnih sunkov. Po navedbah župana Siska Iva Žinića smrtnih žrtev ni, bo pa po njegovi oceni materialna škoda velika, saj je na prvi pogled poškodovanih ogromno stavb. »Nobena pa se ni porušila,« je pojasnil za radio Quirinus. Fotografije s spletnih družbenih omrežij kažejo na popokane zidove zgradb, nekaj manjše škode je nastalo tudi v bolnišnici. »Bilo je grozno. Še nikoli me ni bilo tako zelo strah. Zdelo se mi je, da se vse trese vsaj kakih deset sekund. Vse nam je popadalo s polic. Kričala sem po stanovanju in preverjala, ali so vsi ostali v redu,« je za portal 24sata pojasnila bralka Sanja iz Topolovca pri Sisku. »Hiša se je tresla, kot bi bila iz papirja,« pa je jutranjo budnico zelo nazorno za isti portal opisala mladenka iz Siska. »Nepremično sem ležala v postelji, pokrila sem se čez glavo. Oče je prišel pome, da sva skupaj zbežala iz stanovanja.« »V trgovini so stvari popadale po tleh. Zdelo se je, da se nikoli ne bo nehalo tresti. Prav groza. S kolegico sva pograbili najnujnejše in takoj zbežali ven. Potem pa poklicali domov, da bi videli, če so vsi v redu,« je za hrvaške medije povedala pretresena prodajalka iz Siska. »Spet takšna odvratna budnica. Vse se je treslo. Najprej sem pomislila na Zagreb. Komaj sem se obdržala na nogah, saj so tam moji otroci. Stekla sem iz stavbe in jih začela panično klicati,« je jutranje dogajanje opisala še ena prebivalka Siska.

S stavb letele opeke, poškodovani tudi dimniki Župan mesta Petrinja Darinko Dumbović je zjutraj za lokalni radio pojasnil: »Danes ni dobro jutro. Ljudje me nenehno kličejo od 6.29 ure, vsi imajo nekakšen problem. Z zgradb v mestu je padlo veliko opek in ploščic, poškodovani so dimniki. Pravkar se opremljamo v štabu civilne zaščite. V mojem domu je s polic padlo vse. Gasilci, civilna zaščita, komunala, vsi so na nogah, preverjamo škodo,« še poroča Jutarnji list. Tla so se spet močno stresla tudi v Zagrebu, a za zdaj kaže, da jo bo hrvaška prestolnica za razliko od letošnjega marca odnesla brez hujših posledic. Vendarle so na smrt prestrašeni Zagrebčani v paniki zapuščali domove. »Na žalost smo tudi tukaj znova doživeli močno tresenje tal, a na srečo doslej ni poročil o hujših posledicah in upam, da tako tudi ostane,« je na svojem facebook profilu zapisal zagrebški župan Milan Bandić. Someščanom je sporočil, da imajo na voljo brezplačno telefonsko linijo, prek katere lahko prosijo za pomoč, če jo potrebujejo. »To leto je bilo težko, a moramo še naprej držati skupaj. V teh trenutkih nikakor ne smemo pozabiti na zdravje in skupnega nevidnega sovražnika,« je še opomnil ljudi.

Čutili smo ga tudi pri nas Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije. Na Agenciji RS za okolje ocenjujejo, da učinki potresa v Sloveniji niso presegli V. stopnje po evropski potresni lestvici. Zmerno ali rahlo tresenje so potrdili v Celju, Mariboru, Ljubljani, Brežicah, pa tudi v Gradcu, kot kažejo zaenkrat zbrani podatki. M5.1 #earthquake (#potres) strikes 50 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/RJJ89vlhVy — EMSC (@LastQuake) December 28, 2020 Dežurni seizmolog na Agenciji RS za okolje Andrej Gosar je ocenil, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici. Na vprašanje, kaj pomeni ta magnituda in dva močna potresa na Hrvaškem v zelo kratkem obdobju, je odgovoril, da za to ni nobene razlage, saj potresi niso enakomerno razporejeni skozi čas in prostor in se ne ve, zakaj se včasih pojavljajo bolj pogosto, drugič pa bolj poredko.