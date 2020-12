Potres z magnitudo 5,1 in z epicentrom v Petrinji, ki je včeraj stresel Hrvaško in jo nato pretresal tudi preko noči, je bil očitno samo ogrevanje. Danes pa je udarilo s polno močjo, z magnitudo 6,3, spet z epicentrom v Petrinji, mestu, ki leži le slabih 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba. Da je šlo za grozovit potres, priča to, da so ga čutili tudi Slovenci, stresel pa je praktično vse prestolnice nekdanje Jugoslavije, med katerimi je spet najbolj nastradal Zagreb. Škoda v Petrinji je zaradi moči potresa neopisljiva, saj praktično ni hiše, ki ne bi imela poškodovane strehe ali fasade. Center mesta je uničen, porušil se je vrtec, v katerem na srečo ni bilo otrok, menda pa ni ostala cela niti bolnišnica. Govori se, da je uničenega pol mesta, trenutno pa potekajo akcije reševanja ljudi, v katere bo vključenih tudi 300 pripadnikov hrvaške vojske, ki prihaja na pomoč. Po pisanju hrvaških medijev je v potresu v Petrinji umrla 12-letna deklica, še štiri osebe pa v okolici Gline, med njimi tudi 20-letnik, na katerega se je porušila hiša. O smrtnih žrtvah poročajo tudi iz drugih krajev. Več ljudi je ostalo ujetih pod ruševinami, najmanj 20 jih je bilo zaradi poškodb premeščenih v bolnišnice.

V Zagrebu treslo manj, a dlje kot spomladi Grozljivo je bilo tudi v hrvaški prestolnici, ki si je komaj opomogla od marčevskega potresa. Spomladanski potres je bil po sproščeni energiji kar tridesetkrat manjši od današnjega v Petrinji, ki je zaradi svoje sile močno oplazil tudi Zagreb. Tokrat je v Zagrebu treslo manj močno kot spomladi, a veliko dlje. Zdelo se je, kot da se tresenje ne bo nikoli končalo, občutek je bil, da traja celo minuto, spet pa je nam preostalo le to, da se poskrijemo pod podboje, mize ali enostavno zbežimo na prosto. Edina prizanesljiva stvar v današnji katastrofi je bilo vreme, saj je za zimski čas neverjetno toplo, vse ostalo pa je spet samo še ena tragedija v letu tragedij. Posledice so vidne po celotnem središču mesta, od ruševin do uničene pločevine, na katero so padale veje in opeka, v nekaterih delih mesta pa je zmanjkalo tudi elektrike.

Tudi pri nas so se tresla tla Potres smo čutili tudi v Sloveniji, na Gorenjskem so se kakih 20 sekund rahlo tresla tla, zibala so se drevesa in lučke na novoletnih jelkah. Razen vznemirjenosti prebivalcev in izpada nekaterih telekomunikacijskih linij, o večjih posebnostih zaenkrat ne poročajo ne iz regijskega centra za obveščanje, ne iz policije. Iz krajev v bližini hrvaške meje poročajo o razbitih kozarcih. Ponekod po Ljubljani so stanovalci iz blokov po potresu pobegnili ven. Tudi naša sogovornica, ki živi v osmem nadstropju sicer enajstnadstropnega bloka v Dravljah. »Takoj sem vedela, da je potres. Verjetno zato, ker je že včeraj treslo. Prevrglo je nekaj fotografij in par predmetov z ene od polic,« nam je povedala. »Treslo je vsaj 15 sekund, vse se je gugalo, cela stavba. In to ne malo, temveč zelo. Pobrala sem dokumente in ključe od avta. Nisem upala v dvigalo, tekla sem po stopnicah in upala, da ne bo vmes popotresnega sunka,« je opisala prve trenutke po potresu. Še nikoli ni čutila tako močnega potresa, v tem stanovanju je sicer doživela že tri.

Samodejno se je ustavila nuklearna elektrarna Krško Potres so močno čutili prebivalci jugovzhodne Slovenije. Kot so nam povedali na Regijskem centru za obveščanje, za zdaj nimajo podatkov o večji škodi, nekateri ljudje poročajo le, da jim je iz omar pometalo posodo in podobne stvari. Samodejno se je ustavila Jedrska elektrarna Krško, a po prvem pregledu kaže, da ni utrpela posledic, je na twitterju zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V elektrarni sedaj opravljajo sistematičen pregled njenih sistemov in opreme, v 24 urah pa bodo načrtovali ponoven zagon. V Brežicah so potres močno čutili v višjih nadstropjih blokov. »Najprej so začele utripati luči, nato se je začelo tresti, Steklo na omarah je žvenketalo. Žena je držala vrata omare, da stvari ne bi popadale ven. Tresenje smo čutili podobno kot ob marčevskem potresu, ko je streslo Zagreb. Nečakinja, ki živi na Maistrovi ulici, kjer so bloki z 11 nadstropji, je povedala, da je metalo stvari s polic,« je povedal naš bralec Ernest Sečen, ki živi v četrtem nadstropju bloka v Brežicah. Tudi bralec Jože Žura iz Novega mesta, ki živi v bloku na Mestnih njivah, pravi, da je tresenje močno občutil, več lažjih stvari je tudi popadalo z vrha omare.

V Ptuju in Mariboru prekinili delovanje upravnih enot Zaradi posledic potresa je trenutno prekinjeno delovanje upravnih enot Ptuj in Maribor. Na stavbi ptujske upravne enote – gre za starejšo stavbo - je potres povzročil pokanje sten in padanje ometa. Javni uslužbenci so bili takoj po potresu napoteni domov, poškodovan ni nihče, so sporočili z ministrstva za javno upravo. za javno upravo Boštjan Koritnik je takoj po dogodku po telefonu govoril z načelnikom upravne enote Metodom Grahom, ki ga je informiral o stanju stavbe, minister pa se mu je zahvalil za hitro ukrepanje in napovedal pomoč direktorata za stvarno premoženje. Stavba bodo pregledali predstavniki gradbene stroke, trenutno pa upravna enota ne posluje. Brez elektrike je ostala stavba upravne enote v Mariboru. Odpovedali so vsi informacijski sistemi, zato stanje že pregledujejo informatiki mestne občine Maribor, na razpolago pa so tudi informatiki ministrstva za javno upravo. Uslužbenci so bili evakuirani, poškodovanih ni. Obe upravni enoti bosta od jutri dalje ponovno nemoteno poslovali.

Popotresnih sunkov bo še veliko in bodo trajali še dneve Za podatke o škodi in vplivu na stavbe v Sloveniji je še prezgodaj, je ocenil dežurni seizmolog na Arsu Andrej Gosar. Hujših posledic po njegovem vendarle ni za pričakovati, predvsem naj bi prišlo do razpok na hišah. »Intenziteta v Sloveniji verjetno ne bo presegla pete stopnje, to je intenziteta, pri kateri se začnejo poškodbe, kot so razpoke v ometu, odpade lahko tudi kakšen strešnik,« je pojasnil. Nikakor ne smemo zamenjevati magnitude potresa, ki je ena sama, tokratna je bila 6,3, nadalje pa govorimo o intenziteti. »Dlje od epicentra kot gremo, nižja je intenziteta,« je razložil Gosar. V epicentru je bila intenziteta okoli osme stopnje, pri nas ni presegla pete po evropski potresni lestvici. Za primerjavo – potres v Zgornjem Posočju leta 1998 je imel magnitudo 5,6, intenziteta v najožjem območju pa je bila med 7 in 8 stopnjo. Kaj bi se zgodilo, če bi potres s tako močjo imel epicenter v Ljubljani? »Imamo scenarije, kaj bi se naredilo pri določenih intenzitetah, za kar je pristojna uprava za zaščito in reševanje in zato ne moremo špekulirati kar na pamet. Bi pa bili učinki podobni, saj tip gradnje stavb pri nas ni bistve-no drugačen kot na Hrvaškem. Vse je odvisno od mikrolokacije in kje se zgodi. Če bi se tak potres zgodil pod mestom, kjer je več sto tisoč prebivalcev, bi bili učinki, posledice bistveno hujše,« odgovarja seizmolog. Na to vpliva tudi tip stavb, kar pa ne pomeni, da so bloki avtomatično bolj nevarni. »Če so pravilno zgrajeni, so ravno tako varni kot ostale zgradbe,« je jasen. Ob tako močnem potresu lahko pričakujemo tudi popotresne sunke. »Pričakujemo več sunkov kot marca, ko je bil epicenter v Zagrebu, saj je bil včerajšnji potres močnejši. Do danes smo jih zabeležili okoli 2400, tla se po tistem še niso povsem umirila. Tudi tokrat jih bomo spremljali še več mesecev, mislim, da jih bo več tisoč,« je napovedal o popotresnih sunkih. Močnejše bomo čutili tudi pri nas, a to gre le za tiste, katerih magnituda v epicentru bo 3,5 ali več. »Beležimo več poškodb na fasadah zgradb, zvonikih cerkva in dimnikih stanovanjskih hiš,« pa je na twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša in za prihodnje leto napovedal izvedbo nacionalne vaje za varno ravnanje ob potresu.

V zadnjih dneh so se v naši bližini tla že nekajkrat močneje zatresla Po podatkih Ameriškega geološkega zavoda, ki redno beleži vse močnejše potrese po vsem svetu, so se v zadnjih sedmih dnevih v naši bližini tla že nekajkrat močneje zatresla. Pred natanko tednom dni so močnejši potres z magnitudo 4,5 zabeležili na Siciliji, dan kasneje podobnega na jugu celinske Grčije. V nedeljo je osrednjo Turčijo stresel potres z magnitudo 5,5. Včerajšnji potres na Hrvaškem je imel magnitudo 5,2. Tla so se pred današnjim potresom v Petrinji (magnituda 6,3) danes tresla tudi blizu grškega otoka Kreta. Ob devetih zjutraj so tam zabeležili potres z močjo 4,9. Potresov manjših od magnitude 4,5 pa je bilo v preteklih sedmih dneh na Balkanu še nekaj. Potres z magnitudo 6,4 je pred dobrim letom dni, 25. novembra lani, stresel Albanijo. Tam so v tistih dneh sicer zabeležili prek 300 potresnih sunkov, najmočnejšega smo čutili tudi pri nas. V potresu je takrat umrlo več kot 30 ljudi. pk

EU zagotovila pomoč ob potresu Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič so danes na Twitterju sporočili, da pozorno spremljajo razmere na Hrvaškem. Zagotovili so pomoč Evropske unije. Michel je tvitnil: »Naše misli so z ranjenimi in tistimi, ki so v prvih vrstah. V teh težkih časih Evropska unija nudi polno podporo in pomoč ljudem Hrvaške in premierju Andreju Plenkoviću.« Lenarčič je dodal, da je Center za usklajevanje nujnega odziva v stikih s hrvaško vlado in da je pripravljen pomagati. Predsednica komisije Ursula von der Leyen pa je sporočila, da je znova govorila s hrvaškim premierjem Plenkovićem. »Pripravljeni smo nuditi podporo. Lenarčiča sem prosila, da je pripravljen za pot na Hrvaško takoj, ko bodo to dopuščale razmere. Stojimo ob strani Hrvaški,« je tvitnila. sta