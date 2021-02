Že pred skoraj mesecem dni smo pisali, kako je po številnih potresih na območju Petrinje in v okolici nastalo ved vdorov v zemlji. Najhuje je v vasi Mečenčani z nekaj več kot 200 prebivalci, kjer so jih najprej našteli kakšnih dvajset, nato trideset, število se je te dni ustavilo pri 88 luknjah. Nekatere so široke po dvajset metrov in globoke najmanj pet, številne se po navedbah geologov še širijo. Lokalne oblasti bodo zaradi tega uvedle posebna pravila, po neuradnih informacijah gre za prepoved gibanja v bližini lukenj, kar ponekod pomeni tudi prepoved obdelovanja njiv.

»To je grozno! Luknja pri luknji. V hišo sploh ne hodim več. Že tako me je bilo na smrt strah, zdaj pa je pred njenimi vrati še ogromna luknja,« se je za portal 24sata razhudila 78-letna vaščanka. »Niti blizu ne grem. Med potresom sem bila v sobi v prvem nadstropju. Kričala sem od strahu. Na srečo, smo se lahko preselili v hišo sosedov, ki že leta živijo v ZDA,« je hvaležna.