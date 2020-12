Boris Dežulović: Reševanje vojaka Ervina Hladnika - Milharčiča

Trideset let je minilo od tistega zgodovinskega božiča, spominjam se ga, kot bi bilo včeraj. Na tisti božični večer v ponedeljek, 24. decembra 1990, smo se zbrali pri Ervinu in proslavljali referendum, ki je bil dan prej: rezultatov še niso objavili, a vedeli smo – vsi so to vedeli – da so se Slovenci odločili za pot odcepitve od jugoslovanske federacije. Slovenija, moja dežela. Ljudje na ulicah so praznovali, se objemali in poljubljali, nazdravljali pa smo tudi mi ter peli, jodlali in metali petarde skozi okno. V nekem trenutku sem opazil, da sta Ervinu po obrazu pritekli dve drobni solzi.