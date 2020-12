Boris Dežulović: Pravica za Aleksandra Škorca

Ne razumem in ne vem, od kod splošen slovenski bes in gnev, ki sta se zgrnila nad Aleksandra Škorca, avtorja razvpitega kratkega članka z naslovom »Presežki 5«. Glavni urednik Demokracije Jože Biščak je lepo pojasnil, da gre za satiro, objavljeno na šesti strani časopisa, ki je tudi sicer predvidena za satirične vsebine, a vse zaman: proti Aleksandru se je dvignilo vse, kar leze in gre, drhal z vilami in prižganimi baklami vlaga kazenske ovadbe proti Demokraciji in zahteva Škorčevo glavo.