Boris Dežulović: Good Morning America

Današnji dan je boleče opozorilo na to, kako krhka je lahko demokracija.« To je to sredo ob dveh ponoči po našem času na Twitterju zapisal novi ameriški predsednik Joe Biden, ki je bil končno potrjen v kongresu, po pouličnih neredih Trumpovih pristašev v Washingtonu, dramatičnem obleganju Kapitolskega griča in prizorih, kakršnih ni bilo mogoče videti že 200 let, še od takrat, ko je leta 1814 angleška vojska zažgala poslopje kongresa.