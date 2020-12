Brstični ohrovt je nenavadna zelenjava. Te male, malenkost bolj grenke kroglice, so v sezoni pozno jeseni in pozimi. Če jih pripravite prav, vas brstični ohrovt lahko prav prijetno preseneti. Poleg tega recepta poskusite še čudovito hrustljavo solata z brstičnim ohrovtom.

Ta jed je odlična kot:

• priloga kateremu koli pečenemu mesu ali celo ribi,

• kot glavna jed s kuskusom ali pa na rižu ali pire krompirju.

Ker se s čakanjem ta omaka še bolj zgosti, je najboljše, če jo servirate takoj, ko jo pripravite. Prve korake – pripravo brstičnega ohrovta (blanširanje in pečenje) in pršuta lahko naredite vnaprej, pred serviranjem pa pripravite še omako. Priprava omake bo gotova v približno petih minutah.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

400 g brstičnega ohrovta

4 listi pršuta

1 košček masla

1 žlica olja + nekaj kapljic

1 šalotka

2 stroka česna

1 žlica moke

1 dcl vode

1 dcl sladke smetane

20 g parmezana + nekaj za okras

poper

1/2 žličke soli

2 vejici svežega ali ščepec suhega timijana

1 noževa konica muškatnega oreščka

Pršut narežite na manjše kockice in popecite na ponvi z nekaj kapljicami olja. Popečene kockice iz ponve prenesite na krožnik in prihranite za kasneje. Ponve ne očistite!

Brstični ohrovt dobro očistite – olupite zunanje listke in odrežite peclje ter splaknite pod tekočo vodo. Če so glavice res velike, jih narežite na polovičke. Očiščene blanširajte v slani vreli vodi – kuhajte jih približno pet minut, da se malenkost zmehčajo, potem pa vzemite iz vode in položite v mrzlo vodo, da se nehajo kuhati, nato pa jih dobro odcedite. Nato brstični ohrovt popecite v isti ponvi, kjer ste prej pršut. Kar dobro ga popecite na vseh straneh – naj dobi nekaj barve, saj je tam ves okus. Popečenega prenesite v skodelico ali na krožnik in prihranite za kasneje.

V isto ponev, le malo jo obrišite, segrejte maslo in olje, potem pa prepražite sesekljano šalotko. Dodajte še sesekljan česen in premešajte. Dodajte moko, premešajte in postopoma dolijte še vodo. Dobro premešajte, potem pa dodajte še smetano in parmezan, posolite, popoprajte, dodajte timijan in muškatni oreščkek in kuhajte, da se omaka malo zgosti. Omako poskusite, dodelajte, če je potrebno in vanjo pazlijo umešajte še brstični ohrovt in pršut.

Omako okrasite z malo timijana in sveže naribanim parmezanom in takoj postrezite. Lahko jo postrežete k pečenemu mesu ali pečenki, lahko pa na riž, pire krompir, kvinojo, kuskus …