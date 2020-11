Prav buča in brokoli najbolje bolje poosebljata jesen. Ti dve zelenjavi sta neverjetno zdravi, skupaj odlično sodita, pa še čudovite barve so. Svoji nori barvi in teksturo obdržita zato, ker ju spečemo v pečici, nato pa ju v omako prenesemo v zadnjem trenutku.

Omaka je namreč pripravljena v dveh delih. Najprej v pečico postavimo – s časovnim zamikom, ker se buča peče dlje – nakockano bučo in brokolijeve cvetke, ki ju seveda poljubčkamo z oljem, soljo in poprom. Nato pa pripravimo prečudovito kremno omako z maslom, timijanom, vinom, parmezanom in seveda lahko že s prebranega sklenemo, da ta omaka neverjetno diši.

Preden pa pogledamo, kako to jed pripraviti, pa še nekaj idej za hitre, a odlične omake:

Ker bo nekaj cvetače pri pripravi njokov ostalo, pa še nekaj odličnih receptov s cvetačo:

Pa dober tek!

