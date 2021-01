Odlični so za pomakanje tudi te poslastice:

• Juha z rdečo lečo in začimbami

• Curry s čičeriko, sladkim krompirjem in špinačo

• Juha iz rdeče leče z zelenjavo

Ti kruhki so naravnost fantastični. Predstavljajte si košček mehkega, nebeško dišečega kruhka, ki ga potopite v kremasto dišečo juhco, kjer se kruhek zmeša z juho in nato začne topiti v ustih ...

Še opozorilo – ti kruhki niso naan kruhki. Porovi kruhki so ploščati kruhki in niso vzhajani kruhki. Recept za odlične naan kruhke najdite tukaj.

Ti kruhki se tudi čudovito odmrznejo, zato jih, če jih naredite preveč in se jim lahko uprete in jih ne pojeste takoj, ohladite, zamrznite in potem, ko jih potrebujete, enostavno odmrznite.

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

1 manjši por

1 majhen košček masla

3 žlice olivnega olja

sol

poper

250 g moke

1 dcl tople vode

Por narežite na kolute in ga zmehčajte na maslu in žlici olivnega olja, malo ga še posolite in popoprajte. Por naj bo le zmehčan, nikar naj se ne obarva. Ko se por zmehča, ga prenesite v skodelico, da se v topli ponvi ne bo segreval naprej in ga prihranite za kasneje.

V večjo skledo presejte moko, jo posolite in popoprajte, ji dodajte preostali dve žlici olivnega olja in potem še zmehčan por. Najprej dodajte polovico tople vode, potem pa premešajte in zmesite testo. Če je premalo tekočine, postopoma dodajte še več vode. Testo mesite še nekaj minut, da postane elastično. Testo oblikujte v kroglo, jo prenesite v skledo, pokrijte s prozorno folijo in pustite počivati 20 minut.

Spočito testo razdelite na 8 delov, te pa oblikujte v manjše kroglice. Na pomokani površini vsako kroglico z valjarjem oblikujte v majhen in tanek krogec.

Testene krogce popecite na suhi in segreti ponvi. Na vsaki strani jih pecite približno dve minuti. Ko se začnejo delati mehurji, je kruhek na spodnji strani pečen, zato ga obrnite in popecite še na drugi strani.