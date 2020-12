Obrazi nevladnikov Iztok Koren Društvo za nenasilno komunikacijo

»V pripravi so spremembe slovenskega kazenskega zakonika, tudi v delu, ki opredeljuje posilstvo. Predlog Ministrstva za pravosodje je, da se premaknemo od trenutno veljavnega modela prisile k nadgrajenemu modelu veta ('ne pomeni ne'). Ta temelji na nasprotovanju: za posilstvo bi šlo, kadar bi bilo izraženo nasprotovanje žrtve,« pojasnjuje Iztok Koren in dodaja: »Nevladne organizacije, ki sodelujemo v kampanji#samoJApomeniJA, se zavzemamo za model afirmativnega soglasja, ki temelji na jasnem soglasju vseh udeleženih oseb.«

»Glede tega smo že vse leto precej aktivni, sodelujemo na posvetih strokovnih skupin, posneli smo tudi več kratkih filmčkov z znanimi posamezniki, ki izražajo svoja mnenja v podporo temu modelu. Gre za spremembo miselnosti, ki bo v družbi najbrž zorela še veliko časa, a sprejem zakona je nujen prvi korak, ki bo dal podlago za to, da bo takšno dojemanje spolnega odnosa z leti postalo nekaj samoumevnega in logičnega. Da si bo vsak moški, vsaka ženska rekla, seveda je potrebna privolitev za spolni odnos!«

Za boljše odnose

Iztok Koren model 'samo ja pomeni ja' vidi kot odlično podlago za splošno izboljšanje odnosov v družbi. »Vidim povezavo s trenutkom, ko smo prepovedali telesno kaznovanje otrok. Ljudje so se čudili, ja, kaj mi pa potem sploh preostane? Marsikdo je pač samo udaril in se ni nič spraševal. Treba je bilo prepovedati telesno kaznovanje, da so mnogi sploh začeli razmišljati, kako drugače. Ko pa začneš razmišljati, kako izvesti neko kazen, postavljati meje, vidiš, kako se kakovost odnosa z otrokom izboljša. Enako model 'samo ja pomeni ja' pripelje do razmisleka, kako izboljšati kakovost odnosov, ne le s partnerjem, ampak na splošno z drugimi ljudmi: ne moreš imeti rad svoje partnerice, če sovražiš ves svet.«

»V spolnem odnosu se skriva ogromno stvari. Odnos do druge osebe, spoštovanje, komunikacija z drugo osebo, povezanost, zaupanje ... Odnos do drugih ljudi, odnos do sveta … Vse to zajema model 'samo ja pomeni ja'. Nekateri ljudje globoko v sebi težko sprejmejo enakopravnost med spoloma. Odraščali so pač v svetu, kjer so bila razmerja med spoloma drugačna, in to zdaj nosijo v sebi. Tega ne moreš kar tako spremeniti. Na racionalni ravni že, na čustveni pa težko,« pojasnjuje Iztok Koren in poudarja: »Racionalna raven je dostikrat dovolj, da se zna človek sam pri sebi ustaviti, da ne pride do nasilja; ampak v sebi bo čutil drugače kot generacije, kjer je enakost med spoloma že samoumevna.«

Iztok Koren priznava, da gre tukaj za dolgotrajne procese – že pri posamezniku, na ravni družbe pa se morajo velikokrat menjati generacije. »Družbene spremembe so kot valovanje. Nekaj korakov naprej in nekaj nazaj in spet nekaj naprej. Koraki nazaj se dogajajo, ni mogoče, da se ne bi. Tudi pri posameznikih. Nekdo, ki je že naredil velik napredek, spet povzroči nasilje in zapade v stare vzorce. To je pogost ritem. Ali pa celo: delaš s človekom, ki je bil v preteklosti nasilen, si misliš, super, kako je napredoval, malo še, pa bo zaključil program, naslednji dan pa povzroči uboj. In si misliš: kako?! Z valovanjem se je treba sprijazniti. Važno je, da se, tudi če valuje, stanje vendarle premika naprej.«