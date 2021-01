Obrazi nevladnikov Franc Zalar Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

»Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je nastalo 3. aprila 1991. Prvi predsednik, danes častni predsednik, je bil profesor Josip Turk, podpredsednik, ki je to še danes, pa primarij Boris Cibic, ki je bil septembra star 99 let in je legenda slovenske kardiologije. Ustanovitelji društva so sledili poslanstvu, ki je temelj našega delovanja še danes: preventiva bolezni srca in ožilja,« pravi Franc Zalar, ki ga prostovoljno delo v mladinskih, športnih in drugih krajevnih organizacijah spremlja od otroških let, skrb za skupno dobro pa ga je vodila tudi v časih, ko je bil delegat zbora združenega dela, v katerem je pred tridesetimi leti sodeloval pri razpisovanju plebiscita in sprejemanju slovenske ustave.

»Počasi bo petnajst let, odkar sem tako ali drugače v vodstvu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Ko sem enkrat padel not, nisem več stopil ven,« se zasmeje in hitro doda: »Nič se ne pritožujem! Delo v društvu me dopolnjuje in nadgrajuje. Z veseljem sem vpet v različne dejavnosti.«

Preventiva! Društvo, ki šteje skoraj osem tisoč članov, ima sedež v Ljubljani in deset podružnic po Sloveniji ter še dve samostojni podružnični društvi v Mariboru in Murski Soboti. »Nikakor ne delamo le za člane društva, ampak za vse prebivalce Slovenije,« poudarja Franc Zalar. »Za vse je na voljo brezplačna telefonska številka za svetovanje o zdravju srca in ožilja, na kateri je vsak delovnik na voljo kardiolog, primarij Matija Cevc. Izvajamo tudi osebno svetovanje v posvetovalnici v Ljubljani, veliko je elektronskih stikov. Z doseženim v preventivi nikoli ne smemo in ne moremo biti zadovoljni. Vedno je lahko še boljše.« Zelo pomembna dejavnost društva so preventivne meritve na terenu. »Naredimo več kot 50 tisoč preventivnih pregledov na leto. V posvetovalnici v Ljubljani, ki dela vsak dan, in občasno še po drugih posvetovalnicah po Sloveniji. Gremo tudi v nakupovalna središča ali na Rožnik, po podjetjih delamo preventivne meritve za zaposlene. Gre za široko paleto meritev, od najbolj enostavnih in znanih do zahtevnejših. Za meritev gleženjskega indeksa smo mladim raziskovalcem pomagali razviti novo aparaturo, ki je danes svetovni hit,« ponosno pove Franc Zalar. Preventivne meritve Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije so presejalne. »Kjer opazimo majhna odstopanja, ljudem svetujemo, kako je treba ravnati. Če pa ugotovimo, da je v meritvah kaj hudo narobe, človeka napotimo k zdravniku. Mi ne zdravimo,« razlaga Franc Zalar, ki izpostavi še izdajateljsko dejavnost društva. »Izdajamo revijo Za srce, ki je visoko strokovna, a hkrati napisana v splošnem, razumljivem jeziku. Izdajamo še zgibanke in letake, vse z namenom ozaveščanja prebivalstva o posameznih elementih zdravega načina življenja.«

Gibanje, prehrana, zasloni Franc Zalar pravi, da je vseh projektov društva toliko, da še sam pogosto kakšnega pozabi. Redno organizirajo pohode, posvete, predavanja, razstave in druge prireditve, ki jih največkrat povežejo s kakšnim specifičnim področjem, recimo na svetovni dan srca, možganske kapi ali ožilja. Opravljajo pomembno nalogo zagovorništva in budno spremljajo zakonodajo, ki jo v Sloveniji sprejemamo na področju javnega zdravja. Redno pripravljajo tudi tiskovne konference in intenzivno sodelujejo z mediji. »Zelo pomembna je naša mednarodna povezanost v evropsko mrežo in svetovno federacijo za srce. Še posebej pa smo ponosni na tesno sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji. Preventiva je zelo pomembna in prepričani smo, da samo v sodelovanju lahko pridemo do hitrejšega napredka. Ne le daljša povprečna življenjska doba, pomembna je predvsem doba, ko za človeka ne rabijo skrbeti specialisti. To dobo moramo v Sloveniji podaljšati,« pojasnjuje Franc Zalar in spomni na nekatere uspešne projekte, ki so jih izvedli v sodelovanju z drugimi organizacijami, med drugimi Ker alkohol ni mleko ali Recimo ne odvisnostim. Pri uspešnem delu na skupnih projektih se je porodila tudi ideja za Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni, ki nastaja v teh dneh. Gibanje, zdrava prehrana, omejen čas pred zasloni in pravočasni preventivni pregledi - osnove za boljše zdravje. »Ta trenutek ljudem polagamo na srce: pojdimo ven, v naravo! Seveda ob obveznem upoštevanju priporočil stroke v zvezi s covidom-19, a vendar, ven! Ne bodimo samo na kavču, kakor je enkrat v slabi volji rekel premier. Premalo se gibljemo. Stanje se je grozno poslabšalo predvsem pri najmlajših. Zapiranje v stanovanja in hiše je zelo slabo za zdravje. Zato: ven!« Pa še na nekaj je treba opozoriti, pravi Franc Zalar: »Opažamo, da ljudje zaradi epidemije ne gredo k zdravniku, če je kaj narobe. Pravijo, nima smisla, da kličem, tako ne dvigajo telefona. A kdor doživi problem hujše narave, recimo bolečine okrog srca, mora k zdravniku! Takoj!«

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije Včlanite se v Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije! Splača se! Raziskave kažejo, da ljudje, ki so včlanjeni v društva s področja javnega zdravja, bolje skrbijo zase in so tudi bolj zdravi. Letna članarina je 13 evrov, za kar boste med drugim sedemkrat na leto prejeli revijo Za srce. Obiščite spletno stran www.zasrce.si in pobrskajte med številnimi projekti, ki jih izvaja društvo. Če potrebujete svetovanje s področja zdravja srca in ožilja, lahko vsak delovnik med 8. in 16. uro pokličete na brezplačno številko 031 334 334. Vabljeni tudi na meritve v ljubljansko posvetovalnico: zaradi epidemije se je treba predhodno naročiti. Spremljajte aktivnosti društva in ne zamudite priložnosti, da bi živeli bolj zdravo in zadovoljno. Za srce!