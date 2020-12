Sobotno jutro, daleč pred pričetkom odločilnega dela posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih, je bilo zelo pestro. Glavni vlogi sta pripadli trenerju slovenske reprezentance Gorazdu Bertonclju in Timiju Zajcu. Strokovni štab Smučarske zveze Slovenije (SZS) je najprej sporočil, da mora Timi Zajc zaradi včerajšnjega burnega odziva na družbenem omrežju instagram zapustiti domače svetovno prvenstvo. Kasneje pa je na lastno željo prizorišče zapustil tudi glavni trener, ki je nato tudi podal odstopno izjavo. Vsekakor razplet, ki si ga na prvenstvu, kjer so imeli slovenski orli imeli visoka pričakovanja, ni nihče želel.

Ob suspenzu Zajca se je za slovensko reprezentanco pojavila nova težava, saj so imeli na tekmovalnem prizorišču zgolj še tri tekmovalce s pravico nastopa na jutrišnji nedeljski tekmi. Ker sta Žiga Jelar in Peter Prevc včeraj opravljala vlogo predskakalca jutri po pravilih ne bi smela nastopiti. Pred začetkom nadaljevanja posamičnega tekmovanja je za trenutek dobre volje poskrbela mednarodna smučarska zveza FIS, ki je odobrila prošnji SZS in zagotovila, da bo najstarejši izmed bratov Prevc jutri lahko zastopal slovenske barve. V čevlje glavnega trenerja pa je prvič v svojem življenju stopil dosedanji Bertoncljev pomočnik, nekdanji skakalec Robert Hrgota, ki je svoje varovance želel čim bolje pripraviti na nadaljevanje tekmovanja.

Škandal ni preporodil ostalih Slovencev, Geiger obranil prednost

Dogajanje znotraj reprezentance je postilo posledice tudi na preostalih treh tekmovalcih, ki po včerajšnjem razočaranju niso uspeli prestaviti v višjo prestavo. Domen Prevc je tudi danes le za las dvakrat preletel dvesto metrov in je na domačem prvenstvu zasedel 21. mesto. Bor Pavlovčič je danes dvakrat poletel 203,5 metra, kar je zadoščalo za 20. mesto. »Danes sem pokazal vsaj nek napredek, čeprav ta ni tak, kot sem si želel da bo,« je svoje nastope ocenil Domen Prevc. Dva lepa poleta je danes prikazal letošnji slovenski najboljši skakalec Anže Lanišek, ki tako tudi pred jutrišnjo ekipno tekmo ostaja najbolj vroče železo slovenske reprezentance. Danes je zmogel 215,5 in izjemnih 228m, kar ga je dvignilo do 12. mesta. Lanišek tako lahko še dodatno obžaluje včerajšnji ponesrečen polet v prvi seriji, ki ga je oddaljil od boja za mesta v prvi deseterici. »Škoda prve serije, kjer sem izgubil vse. Danes sem pokazal, da skačem zelo dobro in gremo z dvignjeno glavo naprej,« je o svojih nastopih spregovoril Lanišek.

»Anže je pokazal, da je v dobri formi in je ena svetla točka v trenutni situaciji. Tudi z nastopi Bora moramo biti zadovoljni, tudi sam pa bi pred začetkom sezone verjetno z veseljem sprejel dvajseto mesto. Od Domna smo pričakovali več, a je danes pokazal nek napredek in upamo, da bo jutri pokazal še nekaj več. Tudi Peter je zatrdil, da se bo za sotekmovalce jutri potrudil po najboljših močeh,« je stanje v reprezentanci po današnji in pred jutrišnjo ekipno tekmo komentiral Hrgota, ki je ob tem še dodal. »Jutri se bomo borili tudi za medalje. Brez take mentalitete se ni vredno niti pojaviti na startu,« je dejal.

Izjemno napeto pa je bilo v boju za medalje, za katere so se izenačeno borili štirje letalci, ki so tudi danes prikazali izjemne polete. Najkrajšo je potegnil Avstrijec Michael Hayböck, ki je kljub današnjima poletoma dolgima 237,5 in 220,5 metra ostal brez medalje na četrtem mestu. Za tretjim Nemcem Markusom Eisenbichlerjem je na koncu zaostal 14,2 točke. Nemec je danes poletel 234,5 in 230 metrov. Še bolj na tesno je šlo v boju za naslov prvaka. Karl Geiger je v prvi seriji povečal svojo prednost pred prvim zasledovalcem na 7,7 točk. To je bil Halvor Egner Granerud. Norvežan je v drugo poletel odlično, a pri 243 metrih ni zmogel lepega doskoka v telemark. Nemec je nato poletel do 231,5 metra in za natančno pol točke prehitel izjemnega Norvežana. »To je neverjetno, sem presrečen. Nikoli v življenju si nisem mislil, da bom postal svetovni prvak v poletih, saj sem bolj znan kot skakalec, ki se bolje znajde na manjših napravah,« je za slovensko televizijo takoj po koncu tekmovanja dejal presrečni Geiger.