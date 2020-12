Za letalci na svetovnem prvenstvu v Planici je šele polovica posamične preizkušnje, a so se Slovenci že poslovili od kolajn. Razvrstili so se od 17. (Anže Lanišek) prek 20. (Bor Pavlovčič) in 23. (Domen Prevc) do 27. mesta (Timi Zajc). A predvsem Anže Lanišek je v poskusni seriji z osebnim rekordom 234,5 metra nakazal, da bi lahko kandidiral za najvišja mesta. Po njegovi stari navadi mu dveh ali treh dobrih skokov ni uspelo sestaviti: »Točno vem, kaj sem naredil narobe v prvi seriji. Bil sem zelo jezen sam nase. Ne pogoji ne kaj drugega mi ni vzelo toliko, kot sem vzel sam. Škoda prvega poleta, saj sem počepnil kot deček do devet let, preveč nazaj, kar se ne more iziti. Lahko sem vesel, da sem se uvrstil v drugo serijo.« Kot je znano, po pravilih po prvi od štirih serij svetovnega prvenstva izpadejo tekmovalci med 31. in 40. mestom.

Temu so se izognili tudi drugi Slovenci. A edini zadovoljen je bil lahko domačin iz Rateč Bor Pavlovčič. Pa še on je zapravil 14. mesto iz prve serije s slabšim poletom v drugi: »Pričakoval sem, da bom malce bolje skakal. Imel sem nekaj težav z opremo. To sem želel čim prej odmisliti. Očitno ni bilo toliko sproščenosti, kot bi si želel. Na mizi in ob preletu se nisem dobro znašel, zato sem izgubljal hitrost v drugem delu poleta.«

Največje razočaranje prvenstva (ob Petru Prevcu) je Timi Zajc. Še pred sezono je odločno napovedoval boj za kolajne, od vodilnega Karla Geigerja pa je po dveh skokih oddaljen skoraj sto točk. Kje iskati vzroke? Med drugim smo opazili, da skače z dve leti starimi smučmi. Da ni imel dovolj časa za test novih, je dejal po četrtkovih kvalifikacijah. Zdaj je dodal: »V zraku sem tokrat veliko izgubil, tudi kaj na mizi. Kar naenkrat smuči ali dres ni pravi. Zase lahko rečem, da sem kar zelo slabo pripravljen na tole prvenstvo. Ni lepo, ko se mučiš in skačeš 190, 200 metrov. Želel bi si kaj več, a vse se je začelo podirati.« Sam sicer še upa, da se lahko čez noč kaj spremeni. Ne nazadnje je tako po slabi formi v Ruki pokazal povsem drugačen obraz na zadnji tekmi v Nižnem Tagilu: »A morda smo takrat v eni noči želeli spremeniti preveč stvari in očitno smo vse še poslabšali.« Še bolj je 20-letnik udaril na instagramu, in to kar čez trenerje: »Mislim, da morajo tukaj veliko odgovornost prevzeti trenerji. Žal moraš pri nas tako delati, kot rečejo, drugače si izključen iz reprezentance. Zato hočem, da tukaj glavni trener prevzame odgovornost za slabe nastope vseh slovenskih skakalcev. Vsi si želimo medalje… Ampak kot se je izkazalo v zadnjih dveh letih, rezultati pri meni padajo.« Kot prvi mu je objavo všečkal Domen Prevc, ki ga je na tekmi, kot je dejal, tudi sam »dvakrat pokronal«.

Na povsem drugem nivoju pa letijo glavni favoriti za kolajne. S kar 247 metri je za daljavo dneva poskrbel Nemec Markus Eisenbichler, a v točkovanju vseeno zaostaja za vodilnim rojakom Karlom Geigerjem in Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom. Svetovno prvenstvo v Planici se bo nadaljevalo danes z dvema serijama med posamezniki, v nedeljo pa bo ekipna tekma (obakrat ob 16. uri), na kateri ne bo nastopil Peter Prevc, ki Planico danes zapušča.

Planica v številkah Svetovno prvenstvo v poletih, po prvem dnevu: 1. Geiger (Nem) 431,2 točke (241 m, 223,5), 2. Granerud (Nor) 426,6 (221, 229,5), 3. Eisenbichler (Nem) 425,7 (220, 247), 4. Hayböck (Avs) 422,9 (245, 217), 5. Johansson (Nor) 411,4 (220, 228,5), 6. Sato (Jap) 408,9 (222, 229), 7. Žyla 408,5 (221,5, 224,5), 8. Stoch (oba Pol) 399,0 (213, 229), 9. Klimov (Rus) 397,0 (237, 208), 10. Stekala (Pol) 396,5 (224,5, 215,5), 17. Lanišek 368,9 (196, 218,5), 20. Pavlovčič 357,4 (207, 198), 23. D. Prevc 353,8 (206, 206), 27. Zajc (vsi Slo) 339,3 (205,5, 199,5).