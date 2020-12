»Zjutraj, je vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo (Ljubo Jasnič, op. STA), na predlog glavnega trenerja slovenske reprezentance v smučarskih skokih (Gorazd Bertoncelj, op. STA) sprejel sklep o izključitvi Timija Zajca, člana A reprezentance iz FIS Svetovnega prvenstva v poletih, ki poteka v Planici,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Razlog so komentarji slovenskega skakalca po petkovih prvih dveh serijah SP v poletih, v katerih je Zajc zahteval, da glavni trener prevzame odgovornost za slabše polete v Planici.

Sklep je bil sprejet na podlagi podpisane pogodbe s športnikom, pravilnikom o pravicah in dolžnostih tekmovalcev, ter disciplinskim pravilnikom Smučarske zveze Slovenije, so še dodali.

Prihodnji teden se bodo sestali pristojni organi panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ter obravnavali poročilo o petkovem dogodku. O sklepih pa bo javnost obveščena sproti, so še zaključili.

»Timi Zajc je bil o sklepu obveščen takoj po njegovem sprejetju. Za nadaljevanje prvenstva je vodstvo reprezentance zadržalo Petra Prevca in Žigo Jelarja v Kranjski Gori v hotelu Kompas, saj sta želela zeleni mehurček zapustiti ravno danes zjutraj,« so še zapisali.

Od spodbude do izključitve

Trener Bertoncelj nezadovoljnemu skakalcu ni ostal dolžen. »Tipičen odgovor tekmovalca, ko malce izgubi občutke,« je včeraj povedal. »Ni odskakoval z nogami. V četrtek je vsaj malo, tokrat nič. Ko tekmovalec ne odskakuje, je zakrčen v zgornjem delu. Imel je nizko parabolo leta, nič hitrosti ... Kljub dvakrat relativno dobrim pogojem so bili njegovi skoki kratki.«

Ob tem je glavni trener Bertoncelj ocenil, da morajo odgovornost prevzeti tudi skakalci. »Če se da to popraviti, je odvisno od psihološkega stanja tekmovalca, koliko je pripravljen to spremeniti. Treba si je zaupati in biti odločen. Timiju je to že nekajkrat uspelo. Iz Ruke v Nižnij Tagil je storil pozitiven preobrat, zdaj se mu pa spet ponavlja zgodba. Ko nekaj izgubi, nima več nobenega zaupanja. Rezultat je potem takšen, kot je,« je razpredal Bertoncelj, ki je včeraj rešitev domnevno še videl v spodbudi. Očitno pa s skakalcem nista prišla do rešitve. Posledično je Bertoncelj podal predlog o izključitvi Zajca iz reprezentance za SP v poletih.