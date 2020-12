Od karantene, v kateri je bil še v nedeljo, do zmage na prvi tekmi 69. novoletne turneje v Oberstdorfu. Tako je Nemec Karl Geiger začel prestižno turnejo štirih skakalnic, ki je imela buren uvod s kaosom zaradi koronavirusa, vendar je prvo dejanje vendarle minilo v športnem boju z vsemi najboljšimi tekmovalci. Zmaga 27-letnega Geigerja ima še večjo težjo, saj je doma prav iz Oberstdorfa. Zadnji domačin iz Oberstdorfa, ki je osvojil prvo mesto, je bil Max Blokart leta 1959. Geiger je znova obudil nemške upe na zmago v skupnem seštevku turneje, na katero čakajo že od leta 2002, ko je slavil Sven Hannawald z izjemnim podvigom, saj je prav ob 50-letnici turneje postal prvi skakalec, ki je zmagal na vseh štirih postajah turneje. »Ponosen sem nase. Po vsem, kar se je dogajalo z menoj v zadnjih tednih, je zmaga nekaj najboljšega, kar se je lahko zgodilo. Težko verjamem, da mi je uspelo, ker je bilo veliko vzponov in padcev. Najprej sem postal svetovni prvak v poletih, nato se mi je rodila hčerka, bil sem v karanteni zaradi koronavirusa, zdaj pa sem zmagal. Če bi bili tukaj še gledalci, bi bilo popolno. V boju za zlatega orla je vse še odprto, saj je za menoj veliko zasledovalcev,« je bil vzhičen Karl Geiger, ki pred tekmovanjem ni bil v ožjem krogu favoritov, zdaj pa so vse oči uprte vanj.

Poljak Dawid Kubacki, branilec lanske zmage v skupnem seštevku turneje, je zasedel 15. mesto, a ni kazal znakov razočaranja. Potem ko so Poljakom dovolili nastop tik pred začetkom tekmovanja, je izvedel, da je postal oče hčerke Zuzzane. »Prišel je dan, ko sem prvič postal oče. Zelo sem srečen. Rodila se je med poskusno serijo, nestrpno smo jo že čakali, saj je vse skupaj trajalo zelo dolgo,« je bil vzhičen Dawid Kubacki , ki se je ženi zahvalil za razumevanje, da je lahko odšel na tekmovanja in ni ostal pri njej doma. »Če bi izpustil novoletno turnejo in naslednji dve tekmi v Neustadtu, bi to zame pomenilo konec sezone glede boja za najvišja mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala,« je povedal 30-letni Kubacki, ki je že na uvodni tekmi izgubil realne možnosti za ubranitev zlatega orla, saj za vodilnim Geigerjem zaostaja že 26,8 točke.

Slovenci si želijo višje, kot je rob deseterice

Vsi skakalci, zlasti tisti, ki so v boju za zlatega orla, poudarjajo, da gredo iz tekme v tekmo. Naslednji dve skakalnici – obe sta olimpijski – sta povsem različni po profilu. Prenovljena skakalnica v Garmisch-Partenkirchnu (rekord 143,5 metra) je že mala letalnica, v Innsbrucku (rekord 138 metrov) pa je zelo zahtevna zaradi strmega zaletišča in ostrega prehoda na odskočni mizo. Uspešni bodo tisti, ki so sposobni hitrega prilagajanja na različne profile skakalnic. Slovenci so poleti med pripravami trenirali na vseh štirih skakalnicah turneje, zato ne bi smeli imeti težav s prilagajanjem. V Oberstdorfu so bili po številu osvojenih točk peta reprezentanca za Nemčijo, Poljsko, Avstrijo in Norveško, vse pa so imele med prvo deseterico po dva skakalca.

Slovenci so današnji dan izkoristili za selitev, trening za aktivacijo mišic, videoanalizo skokov in pripravo opreme. Za nadaljevanje turneje so cilj višje uvrstitve, kot je rob deseterice. »Imamo dobro izhodišče, smo ob boku najboljšim, zato lahko mirno čakamo na nadaljevanje turneje. Cilj je, da čim več fantov ostane v boju za visoka mesta v skupnem seštevku. Na turneji se lahko zgodi marsikaj, zato je treba ohraniti mirno glavo in popolno zbranost, saj šteje prav vsak meter,« je napoved slovenskega selektorja Roberta Hrgote, ki v komunikaciji s skakalci uporablja različne prijeme in se občasno pri odločitvah zanaša tudi na občutke.