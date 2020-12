»Po dobri izkušnji študija v tujini sem bila prepričana, da bom nekoč tam tudi živela. Ko sem zaključevala študij na filozofski fakulteti, sem spoznala svojega partnerja, zdaj moža, ki je dobil službo v New Yorku, in se mu pridružila. Za lažjo adaptacijo sem začela delati kot prostovoljka v organizacijah FreeArts in Global Potential, iz česar se je kasneje razvila prva plačana služba. Skoraj vsi, ki sem jih spoznala v Ameriki, so v nekem obdobju svojega življenja delali kot prostovoljci. Tako sem se vpletla v mesto, ki nikoli ne spi, tudi jaz. V neprofitni organizaciji, ki deluje na način varne hiše za ženske in otroke, ki so pribežale čez mehiško mejo, sem kot asistentka likovnega terapevta uporabila svoje likovne sposobnosti in znanje španščine. Nato me je pot odpeljala naprej, v program The Leadership in muzej Guggenheim. Ena od res dobrih stvari v Ameriki glede dela je, da ni omejitve, koliko služb lahko opravljaš. Če ti fizično uspe, jih lahko imaš pet naenkrat. Urnik sem popolnoma zapolnila z likovnimi delavnicami za neprivilegirane otroke in starše. Srečevala sem se z nasiljem v družinah, zlorabo drog, izkušnjami zapora, popravnih domov in podobno. Po enem letu mi je organizacija ponudila napredovanje in vodila sem programe takih delavnic na eni od javnih šol v Brooklynu. Zame je bila to sanjska služba. Končno sem bila v položaju, da sem lahko vplivala na življenje teh otrok in njihovih družin. Pomoč, ki so jo otroci dobili, so vračali z nesebično ljubeznijo.«

Nič več obljubljena dežela Verjetno ste spoznali drugačno življenje od ameriških sanj. »Amerika že dolgo ni več obljubljena dežela. Sedaj je samo še dežela z več delovnimi priložnostmi v primerjavi z evropskim trgom. Dodobra sem se seznanila s platjo mesta New York, o kateri se bolj malo govori. Rasizem, nepravičnost, pokvarjen ameriški sistem zdravstva, ljudje brez dokumentov, brezup… Vse to je zakoreninjeno v ljudeh, ki so nekoč pribežali v Ameriko v upanju na boljše življenje.« Veliko se govori o ameriškem zdravstvenem sistemu. »Zdravstvo je plačljivo in če si zavarovan, doplačuješ storitve individualno, odvisno od specialista, pregleda… Najlažje to ponazorim na lastnem primeru: zaradi zastrupitve s hrano sem v pisarni padla v nezavest. Preden je moj šef poklical rešilca, je, ko sem ležala na tleh, telefoniral možu in se pozanimal, ali najino zavarovanje krije stroške prevoza in potencialne urgentne oskrbe. Ljudje se zavedajo, da si lahko nakopljejo kredit zaradi take stvari, ker so vse storitve tako zelo drage. Ko so me pripeljali v bolnišnico, ki jo krije moje zavarovanje, je pri vhodnih vratih v urgenco zaposlena ponovno preverjala zavarovanje, medtem ko sem jaz bruhala in nisem mogla več sama stati. Ob odhodu sem doplačala pregled na urgenci in kasneje po pošti dobila še doplačilo prevoza z rešilcem. Vse skupaj v vrednosti 400 dolarjev, kljub dobremu zdravstvenemu zavarovanju.« Kako ste videli ameriško spopadanje s covidom-19? »New York je z ukrepi dokaj uspešno vodil guverner Cuomo. Drugi deli države žal niso imeli pravega vodstva in stvari so se hitro slabšale. Žalostno je bilo opazovati, kako ljudje zbolevajo, ker so dojemali masko kot politično opredelitev in ne le kot kos blaga, ki prepreči širjenje virusa.«