Mlademu paru Mateju Španu in Arijani Tkalčec je pandemija spremenila načrte nomadskega življenja. Januarja sta iz Slovenije odpotovala z vizijo, da bosta v prihodnjih nekaj mesecih živela v različnih državah jugovzhodne Azije. A sta zaradi pohoda virusa vse do danes obtičala v Vietnamu, kar se je izkazalo za dobro. Ne samo zaradi lepot dežele in prijetnih ljudi, temveč tudi zaradi ugodne epidemiološke slike. Nedavno sta Špan in Tkalčečeva v Hanoju, glavnem vietnamskem mestu, kjer je njuna baza med potovanjem po državi, obiskala festival sredi jeseni (Trung Thu), ki je praznik žetve. Ko se na polju konča delo, se ljudje lahko spet družijo, premožnejši obiščejo mesto, ki je v tem času zaradi vsega dogajanja v posebnem razpoloženju. Praznik spremlja mesečino pecivo iz lepljivega riža, polnjenega z lotosovimi semeni in drugimi sestavinami.

Množica na festivalu

Pecivo si družine med seboj darujejo v znamenje hvaležnosti. V mestu med tem barvitim festivalom potekajo različni kulturni dogodki, na ulicah je veliko stojnic s hrano, pri čemer pa je ponudba festivala predvsem s prodajo igrač vidno orientirana na otroke in skomercializirana, izkušnjo povzame Špan. Ob čemer pove to, kar je trenutno za večino sveta nepredstavljivo – da je na festival v Hanoj prišla množica ljudi. »V Vietnamu skoraj ne vemo, da obstaja koronavirus. Če odštejemo aprilsko karanteno in še en izbruh virusa v avgustu, zdaj v državi, kjer so od spomladi zaprte meje, ob prehodnih pa nujna karantena, živimo normalno. Maske so priporočene, ni pa omejitev glede druženja in zbiranja,« pravi sogovornik. Tako so možne tudi karaoke, pritrdi med najinim pogovorom po skypu, ko se v ozadju iz lokalnega bara sliši petje. »To je tu izredno priljubljena in glasna družabna aktivnost,« doda Špan. Kar zadeva popularno kulturo, modo in način življenja, ima na Vietnam velik vpliv Južna Koreja. »V tem pogledu jim je ta dežela zgled. Poslušajo njihovo glasbo in zanimajo jih njihove zvezde. Ljubijo južnokorejske turiste, o njih slišiš same pozitivne stvari,« sogovornik posreduje splošno vietnamsko naravnanost. Ob tem se spomni še na prepričanja, stereotipe o Vietnamcih. Na jugu države velja, da so severnjaki bolj zagrenjeni, medtem ko na severu pravijo ravno obrnjeno. »Najina izkušnja je, da so povsod precej odprti. Nekaj težav, predvsem z grdimi pogledi, sva kot tujca imela v času korone, sicer pa je to precej odprta družba, zainteresirana za tujce. Ljudje so srečni, da jih obiskujejo turisti.«

Zanimivo izkušnjo je par imel v Vietnamu tudi zaradi objave potopisnega članka, ki ga je za hrvaške medije napisala Tkalčečeva, magistra novinarstva. »Članek so našli vietnamski mediji, ki so ga prevedli in objavili praktično povsod. Ljudje so naju naenkrat začeli na ulici prepoznavati,« pripoveduje Špan. Takrat sta bila ravno v mestu Da Nang v osrednjem delu Vietnama. Bilo je v času socialne distance, ko jima je gospa, ki jima je na dom prinašala steklenice vode, na svojem telefonu pokazala njuni fotografiji ob članku v lokalnem časopisu. Preverila je, ali sta to res onadva. Kot pripoveduje Matej Špan, sta zaradi objave v vietnamskih medijih dobila ogromno podpore. Po družbenih omrežjih so se usuli izreki dobrodošlice. Domačini so jima pisali, da so veseli, da sta pri njih, ju spraševali, ali kaj potrebujeta, in se jim za slabe izkušnje opravičevali ter jih v vabili v restavracijo na kosilo. Tkalčečeva je namreč v članku opisala, kako so ju na začetku epidemije kot tujca odslavljali iz restavracij v Vietnamu zaradi strahu pred prenosom virusa.