Zaradi cepiva rekordi na borzah

Svetovni delniški indeks MSCI World Index je novembra na mesečni ravni zrastel za rekordnih 13 odstotkov. Indeks S&P 500 mu je sledil z 11-odstotno mesečno rastjo. Dow Jones je prvič v zgodovini presegel 30.000 točk. Za rast od 20.000 do 30.000 točk je potreboval le štiri leta, za rast od 10.000 do 20.000 točk pa osemnajst let.